"Шахтер" обогнал "Динамо" по количеству побед в Кубке Украины

Донецкий "Шахтер" 12-й раз выиграл Кубок Украины. В финале, который состоялся 9 мая в Днепре, донетчане преодолели киевское "Динамо" — 2:0. У киевлян осталось 11 побед. Во втором тайме отметились Ферейра и Ракицкий.

— Все закономерно, — говорит бывший тренер тернопольской "Нивы" 58-летний Игорь Яворский. — У "Динамо" нет игроков уровня бразильцев Фреда и Исмаили. По отбору исполнителей нынешний "Шахтер" превосходит киевлян. У Донецка — крепкая, сбалансированная команда. Вспомните, какую скорость дают на фланге Тайсон и Исмаили. Ферейра забивает почти в каждой игре. Фред одним пасом на Бутко создал голевую атаку. У киевлян — наоборот, команда только строится. Я болел за "Динамо", но к поражению отношусь с пониманием. Еще в прошлом году мы не слышали о таких игроках, как Шепелев, Шапаренко. Только начали пробоваться в основе Беседин и Цыганков. Зато у "Шахтера" сбитая команда почти без слабых мест. Ну, и столичному клубу нужно найти стабильного вратаря. Ошибка Бойко окончательно добила динамовцев. Вратарь его класса не имеет права пропускать такие мячи по центру ворот. Нужно было не думать, а спокойно реагировать на мяч.

Специалиста не тревожит малое количество голевых моментов в финале.

— Так бывает: в матче против "Зари" горняки имели 10 моментов, а реализовали лишь два. В среду у них было полтора момента, но из них команда смогла выжать два забитых мяча. Киевляне тоже могли отметиться, но помешала молодость: Беседину и Цыганкову не хватило выдержки. Однако, невзирая на поражение, я верю в перспективу "Динамо". Команда растет. Если бы еще купить несколько таких игроков, как Вербич, можно бороться с нынешним "Шахтером". Словенец мне понравился больше всего. Быстрый, техничный, нестандартный. Возможно, со временем он станет лидером коллектива. Потому что в нынешнем "Динамо" такого игрока нет.

Яворский ожидает ожесточенную борьбу в следующем чемпионате.

— Никто не знает, каким "Шахтер" будет в следующем чемпионате. Если уйдут Исмаили, Фред и Ферейра, их дублеры вряд ли дадут такое качество игры. Наблюдал за Патриком. Парень не без талантов, но на лидера коллектива не тянет. Этот год "Динамо" потратило на перестройку коллектива. В следующем команда должна быть более сильной.

Футбол. Кубок Украины. Финал

"Динамо" — "Шахтер" — 0:2 (0:0)

9 мая. Днепр. Стадион "Днепр-Арена", 24000 зрителей.+21°С.

Судья — Юрий Можаровский.

"Динамо": Бойко — Пиварич, Кадар, Бурда, Кенджера — Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Мбокани, 62), Вербич (Цитиашвили, 86), Цыганков (к) — Беседин. Тренер — Александр Хацкевич

"Шахтер": Пятов — Бутко (Хочелава, 90), Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Тайсон (к), Фред, Марлос, Патрик (Коваленко, 65) — Ферейра (Кайоде, 77). Тренер — Паулу Фонсека

Голы: Ферейра, 47, Ракицкий, 61

Все победители розыгрыша Кубка Украины: "Шахтер" — 12, "Динамо" — 11, "Черноморец" — 2, "Ворскла" — 1, "Таврия" — 1.