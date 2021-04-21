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четверг, 22 апреля 2021 06:50

Руководитель европейского футбола победил президентов "Реала" и "Ювентуса"

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Формат Лиги чемпионов по футболу изменят с сезона 2024/25. Вместо 32 команд в ней примут участие 36. Групповой турнир отменяется.

Играть будут в одной лиге по швейцарской системе - когда победители первых матчей во втором туре встретятся между собой, далее - лидеры против лидеров, аутсайдеры - против аутсайдеров. Каждая из команд на первом этапе проведет 10 матчей. Клубам гарантировано увеличение прибыли, элитные будут иметь в турнире постоянное место. Восемь лучших в турнирной таблице сразу попадут в четвертьфинал, остальные должны пройти дополнительные раунды.

Бюджет Лиги чемпионов планируют увеличить с 45 до 210 млрд грн. Это ответ европейского союза футбольных ассоциаций УЕФА на создание суперлиги, в которую вошли 12 топ-клубов Европы от Италии - "Милан", "Интер", "Ювентус", от Испании - "Реал", "Барселона", "Атлетико" от Англии - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм". О намерении создать отдельный футбольный турнир они объявили в ночь на понедельник, 19 апреля. Немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен" отказались от участия в турнире, бюджет которого должен был составить 120 млрд грн.

УЕФА на демарш 12 команд отреагировала угрозой исключить их из всех соревнований - еврокубков и национальных чемпионатов. Идею суперлиги отверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Во вторник начались протесты английских болельщиков. Особенно масштабный был выход фанатов "Челси". Под их давлением клуб отозвал заявку из суперлиги. Вслед за ним мгновенно это сделали и другие английские клубы. Проект существовал сутки и развалился. Главными его неудачниками стали президент "Реала" Флорентино Перес и руководитель "Ювентуса" Андреа Аньелли - идеологи суперлиги. Победил президент УЕФА Александр Чеферин. И Украина тоже: наша федерация и ведущие клубы выступили против суперлиги.

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. первые матчи

27 апреля, вторник

"Реал", Мадрид, Испания - "Челси", Лондон, Англия

ТВ: "Футбол 1"

Ответный матч состоится 5 мая, среда

28 апреля, среда

"Пари Сен-Жермен", Париж, Франция - "Манчестер Сити"

ТВ: "Футбол 2"

Ответный матч

состоится 4 мая, вторник

Автор: Роман ШАХРАЙ
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