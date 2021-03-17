"Решающей стала игра Цыганкова и Сидорчука"

Киевское "Динамо" подтвердило лидерство в чемпионате Украины по футболу. Обыграли на выезде "Зарю" - 2:0 и удержали преимущество над "Шахтером" в четыре очка. Но в Лиге Европы у украинских грандов почти нет шансов пройти в четвертьфинал. В первых матчах 1/8 "Динамо" дома уступило испанском "Вильярреалу" - 0:2, а "Шахтер" на выезде проиграл итальянской "Роме" - 0:3. Повторные матчи состоятся на этой неделе, а в следующем - сборная Украины стартует в отборе к Кубку мира-2022. 24 марта играем с французами на выезде.

- Матч "Заря" - "Динамо" стал лучшим в нынешнем чемпионате, - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 60 лет. - "Динамо" больше руководило игрой: отдало инициативу, опасаясь резких контратак соперника. "Заря" хорошо действовала в середине поля, классно прессинговала, отбирала мяч. Решающим фактором стала игра Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука. Оба сыграли сильно и принесли результат в пользу киевлян.

Для меня показательной была ситуация на скамье запасных "Динамо". Не секрет, что там обычно сидят обиженные игроки. Однако подделать радость вратаря Дениса Бойко, ярость после голов партнеров, невозможно. Тренер Мирча Луческу создал нужный микроклимат в команде.

Что ждать от "Динамо" и "Шахтера" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы?

- На месте тренеров я посоветовался бы с владельцами клубов. Что для них важнее: борьба за чемпионство и прямой выход в Лигу чемпионов со следующими призовыми в размере до 30 миллионов евро или престиж клуба и комплименты за то, что не бросили бороться.

Кто должен быть основным вратарем сборной Украины?

- Для меня фаворитом среди голкиперов является Анатолий Трубин из "Шахтера". Полгода критики ждут его провал и никак не дождутся. Во всех матчах по подсчетам статистиков именно Трубин имеет самые высокие оценки. Возможно, на Евро это одна из наших будущих звезд. Запасной - однозначно Бущан, последние матчи проводит сильно.

Какие самые проблемные позиции для тренера Андрея Шевченко?

- Центр обороны. Молодые динамовцы не впечатляют, а "Шахтер" провалился в Риме. Поэтому это настоящая проблема, и тренерам надо поломать голову, чтобы ее решить. Я посоветовал бы Вернидуба из "Зари". Виталий в неплохой форме.

Ситуация осложняется из-за травмы основного опорного полузащитника - Тараса Степаненко. Не вижу, кем его заменить. И тем более удивительно, что в сборную не вызывают универсала Виталия Буяльского.

Футбол Лига Европы 2020/21

повторные матчи

18 марта, четверг

19.55, здесь и далее время - киевское.

"Шахтер, Донецк, Украина -" Рома ", Рим, Италия ТВ: "Футбол 1"

Первый матч - 0:3

22.00 "Вильярреал", Испания - "Динамо", Киев, Украина ТВ: "Футбол 2"

Первый матч - 2:0

Кубок мира-2022

Отборочный турнир.

Группа "D"

первый тур

24 марта, среда

22.00. Франция - Украина. ТВ: "Украина", текстовая трансляция - gazeta.ua