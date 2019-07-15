"Пластины будут в руке всю жизнь"

14 ноября прошлого года на Ривненщине в автомобильной аварии погиб чемпион мира и Европы по рукоборству Андрей Пушкарь и отец семикратного чемпиона мира по армспорту Олега Жоха - Сергей Жох.

26-летний Олег Жох получил многочисленные травмы. 10 дней находился в коме, но выжил. Проходит реабилитацию и работает над тем, чтобы вернуться в спорт. Восстанавливает левую руку, которой одержал все победы — она с рождения увеличена. Во время аварии получил перелом именно левой руки. В июне Жох провел мастер-класс в торгово-развлекательном комплексе "Виктория Гарденс" в Львове, посетил турнир по армспорту "Львов оупен кап".

— Врачи говорят, что восстановление проходит прекрасно, — говорит Олег Жох. — Но нужно еще время и много труда над собой. Прохожу реабилитацию в Украине. Со мной работают лучшие реабилитологи. Делают все возможное, чтобы я полностью восстановился. Я в хорошем состоянии. О спортивной форме еще рано говорить, но понемногу она восстанавливается.

Когда вышли из комы, у вас была частичная потеря памяти. Как сейчас с этим?

— Все хорошо. Во время аварии получил сильные ушибы. Первые два дня действительно были определенные проблемы с памятью. Но все восстановилось, никаких проблем нет.

А в физическом плане как чувствуете - насколько восстановилась левая рука?

— Еще даже не наполовину. Но если на половину вернуть силу, то можно выигрывать хорошие соревнования. Думаю, что до 50 процентов мне осталось не так и много. Просто были определенные моменты, осложнения, из-за которых нельзя все сразу начать делать и вернуть.

Можете ли вспомнить те первые секунды, когда выходили из комы?

— Ничего не помню вообще. Как и с того периода, когда находился в коме. Это было долго. Врачи говорили, что были варианты, как меня из нее выводить. Но это нежелательно было делать. Я должен был сам прийти в себя. За 10 дней сделал это. И слава Богу жив, здоров.

То, что вы выжили и вышли из такого тяжелого состояния — благодаря крепкому здоровью?

— Врачи сказали: то, что я занимался спортом — было заметно по моему организму. Он сильный, боролся.

Когда вам рассказали, что ваш отец и Андрей Пушкарь погибли?

— Когда пришел в себя, я все знал. Возможно, не в самый первый день, но довольно быстро после выхода из комы. Рассказал персонал больницы.

А из последних минут перед аварией что-то помните?

— Ничего не помню. Только то, как выезжал из Ривне, больше ничего (спортсмены отправились на международный турнир в Польшу. — ГПУ).

Вы пережили страшную трагедию, в одной аварии потеряли двух близких людей. Переосмысливаете жизнь, ценности?

— Сильно об этом не задумывался. Я был благодарен Богу, что остался жив. И благодарен родным и близким, которые помогли мне вернуться к полноценной жизни. Главное — чтобы дальше все шло только к лучшему. Я в таком состоянии, что можно уже сделать все.

Сколько операций вам сделали на левой руке?

— Одну. Синтезировали ее пластинами. И это все было в течение одной операции.

Эти пластины не будут мешать бороться?

— Нет. Врачи сказали, что они могут быть в руке всю жизнь и не мешать.

Ваша левая рука была изначально слабее, чем правая. Когда поняли, что ваша уникальность может быть на пользу в армспорте?

— Да, левая рука когда-то была слабее. Сразу я не понимал, какой сильной может стать левая рука. Даже на чемпионате области не мог победить на левую. Впоследствии попал в призы на чемпионате области. Поехал на чемпионат Украины и выиграл его среди юношей или юниоров. Затем среди взрослых победил. А на дебютном чемпионате Европы проиграл. Начал больше работать над собой, и уже через год у меня пошли победы. Моя левая рука отличалась с рождения. Когда начал много тренироваться, она быстрее прогрессировала и стала существенно сильнее. Хотя и правая в хорошей форме. На правую руку я когда-то на чемпионате Украины становился четвертым. Считаю, что нужно тренироваться и можно правой выиграть что угодно. Все зависит от работы над ней.

В 2012 году на одном из турниров вы заняли восьмое место в абсолютной весовой категории, побеждали тогда соперников на 40 кг тяжелее. Видеонарезка с того чемпионата до сих пор популярна и массово распространяется в соцсетях. Почувствовали после того, как резко возросла ваша популярность?

— Честно говоря — нет. Как и раньше, ко мне подходили фанаты, просили автограф, сфотографироваться. Я тогда заявился в абсолютную весовую категорию, хотя уверенности, что хорошо выступлю, не было никакой. Весил 70 килограммов и выступал против гораздо более тяжелых соперников. Но я боролся, не сдавался и вошел в восьмерку сильнейших. И это было большим результатом для меня.

Когда возможно ваше возвращение в армспорт и выступление на первых соревнованиях?

— Возможно, в конце осени выступлю на чемпионате Украины. Фактически я уже начал готовиться к этому чемпионату.

Стремится взять реванш у чемпиона канадца

Олег Жох родился 13 октября 1992-го в селе Оженин Острожского района на Ривненщине. Семикратный чемпион мира по рукоборству. В 2012 году получил звание заслуженный мастер спорта Украины. Больше всего хочет встретиться и взять реванш у многократного чемпиона мира на правую и левую руку, канадца Девона Ларрата, которому проиграл в 2013-ом.

Любит играть в футбол. Холост, имеет девушку.