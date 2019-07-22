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вторник, 23 июля 2019 00:10

Они выбирают праздник

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Современная техника дает возможность не выходить из дома и смотреть футбол со всей планеты. От чемпионата Испании до чемпионата Зимбабве. Пользуюсь этой возможностью, чтобы быть в курсе событий. С недавних пор это стало интересным еще и потому, что едва ли не в каждом зарубежном чемпионате теперь играют украинцы. Разве ни приятно увидеть в зарубежной трансляции нашего парня, который еще в прошлом году бегал за какой-нибудь "Олимпик", или "молодежный" состав двух наших ведущих клубов?

Выступают украинцы за рубежом по-разному. Но я все равно рад за них. Там каждый футбольный матч - праздник. С полными стадионами, которые горячо поддерживают команды. А футболисты на этом празднике - главные герои. И это не раз или два в год, а каждую неделю.

Я не знаю, сколько платят украинцам в иностранных футбольных клубах. Возможно, отечественный аграрный нувориш дает игрокам своей команды больше, чем получают футболисты в чемпионатах Польши, Бельгии или Венгрии. Но праздника в играх наших команд нет. Потому что праздник не купишь за деньги. Можно купить, причем недорого, место в "профессиональной" футбольной лиге. Можно купить футболистов и тренеров. Можно, говорят, купить благосклонность арбитров. Но никаких денег не хватит, чтобы собрать полные трибуны людей, которые искренне и бескорыстно болели за твою команду. Всегда болели, независимо от турнирных успехов или имени соперника.

Большинство футбольных матчей в Украине похожи на такие же за рубежом примерно так же, как бесплатный предвыборный концерт в сельском выгоне на бразильский карнавал. И именно поэтому мне приятно, что на празднике футбола, который не прекращается в мире ни на минуту, есть теперь и наши участники. Футболисты, которые не просто зарабатывают своей игрой на жизнь, но и создают праздник. Себе и людям.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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