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четверг, 09 сентября 2021 05:50

Очередная нелепость Шевченко

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Выступление бывшего тренера национальной футбольной команды Украины было достаточно странным. Обычно объявления о таком событии рассылают заранее. Может, я что-то недоглядел, но никаких сообщений, что Андрей Шевченко хочет сделать публичное заявление, не было. Какие там заявления, когда сборная играла в Казахстане?

Очевидно, что все это делалось в спешке и именно в форме короткого брифинга без лишних вопросов. Потому что только один вопрос о том, почему Шевченко молчал больше месяца и только сейчас решил рассказать что-то непонятное о своих намерениях, сразу разбивал весь замысел.

В самом деле - украинский футболист несколько недель находился в Киеве. Ходил на футбол, хоккей, был на параде. Ни слова о работе со сборной за это время он не сказал.

Как по мне - никаких загадок здесь нет. Мы все знаем Андрея как великого футболиста, который принес славу и себе, и стране. Но сделал он это на футбольном поле как игрок. А о том, что он успел наговорить за годы карьеры вне футбольного поля, лучше не вспоминать. Шевченко и сам не вспомнит, когда и за кого агитировал, когда и к чему призывал. Очевидно, что он вовсе не блестящий оратор, и далеко не самый выдающийся мыслитель. Не за это его уважает весь мир.

Вот и на этот раз кто-то умный посоветовал Андрею Шевченко сообщить народу о желании еще поработать со сборной и об отказе руководителя украинского футбола Андрея Павелко сделать это именно перед матчем Украина против Франции. Вот он и сообщил. И не его вина в том, что мудрые советчики не объяснили, что так дела не делаются.

Что получилось в итоге? Репутации Павелко заявление бывшего тренера не повредило. Потому что репутация у того такая, что ей уже ничто не повредит. То же и с репутацией Андрея Шевченко. Он и в дальнейшем будет оставаться любимцем миллионов футбольных болельщиков. А очередную нелепость, которую он выкинул с тем брифингом, все быстро забудут. Это произошло с Шевченко не первый и, боюсь, далеко не в последний раз.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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