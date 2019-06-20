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пятница, 21 июня 2019 07:25

Новый тренер "Шахтера" должен продавать игроков

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Удивлен тем, что Паулу Фонсека оставил "Шахтер". С другой стороны, это указывает на наличие амбиций у португальского тренера. Фонсека не хочет сидеть на одном теплом месте, просто получать зарплату и иметь победы только на уровне Украины.

Каждый клуб должен понимать, что ничего долгосрочного в современном футболе нет. Меняются игроки и тренеры. "Шахтер" где-то живет на традициях Луческу, который работал с командой долго. Но такие примеры - исключение. Поэтому нет ничего страшного в том, что Фонсека ушел после трех лет работы.

Что за это время Фонсека дал "горнякам" в плане развития? Свою работу в Украине он не завалил. Пытался вначале что-то менять, но после первых неудач вернулся в футбол Луческу. В отличие от румынского тренера, Фонсека не подготовил ни одного игрока для "Шахтера". Из тех футболистов, которые были в команде, никто не вырос. Если при Луческу продавали игроков за десятки миллионов евро, то у Фонсеки этого не было.

Приглашение Фонсеки в "Рому" - большой аванс. Пока он не заслужил места в команде такого калибра. Особенностью римлян является то, что эта команда имеет определенные традиции. Для меня "Рома" ассоциируется с работой Капелло или Спалетти. То, что было при Ди Франческо, трудно назвать футболом "Ромы", потому что команда была крайне нестабильна. Потеряла и свой стиль игры, и легенды - в клубе уже нет ни Тотти, ни Де Росси.

Сегодняшние реалии "Шахтера" такие, что для победы в чемпионате Украины много не нужно. Перспективы в еврокубках тоже высокие. В такой ситуации участие в группе Лиги чемпионов и воспитание футболистов остается главными целями клуба. Конечно, УЕФА дает щедрые призовые за Лигу чемпионов. Так же на продаже игроков можно заработать хорошие деньги. Именно в таких условиях должен работать новый тренер "горняков".

Пока что-то конкретное о новом тренере Луише Каштру сказать не могу. Думаю, в Украине не так много людей, которые следили за работой этого специалиста. Если у Каштру видение футбола такое, как у Луческу и Фонсеки - это правильный выбор для клуба.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ, футбольный эксперт
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Дата
21
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