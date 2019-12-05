Нидерланды играют в контроль мяча, Австрия - в силовой футбол

Сборные Нидерландов и Австрии - соперники футбольной команды Украины в финальной части Евро-2020. Нидерланды - команда, занявшая второе место в отборе на Евро-2020, уступив Германии. Летом наш будущий соперник в финальном матче Лиги наций проиграл Португалии на ее поле.

Сборная Нидерландов пропустила Евро-2016 и Кубок мира-2018. В прошлом году в феврале команду возглавил 56-летний Роналд Куман. Под его руководством команда любит контролировать мяч в середине поля, диктовать свои условия сопернику. У "оранжевых" нет выраженного центрфорварда. Есть группа футболистов атаки, которые постоянно меняются, запутывая соперника. Они скоростные и любят пространство. Команда обычно играет традиционные 1-4-3-3, но может менять схемы. Куман пробует варианты с тремя центральными защитниками. В его распоряжении чуть ли не самая сильная пара центральных защитников - Вирджил Ван Дейк и Матейс Де Лигт.

Сборная Австрии заняла второе место в отборочной группе, уступив Польше. Тренирует команду немец 53-летний Франко Фода. Играет по схеме 1-4-2-3-1, исповедует силовой футбол. Большинство футболистов представляют чемпионат Германии. Самый известный - Давид Алаба, 27 лет, из "Баварии". Может сыграть и в защите, и в средней линии. Выделяется также 25-летний Марсель Забитцер из "Лейпцига".

Четвертый участник группы определится 31 марта после стыковых матчей в Лиге наций. Им станет или Румыния, или одна из четырех команд - Косово, Северная Македония, Грузия, Беларусь.

Ближайший матч сборная Украины проведет 27 марта. Сыграем товарищеский поединок с чемпионом мира Францией на ее поле. 30 марта - с Польшей, также на выезде. 2 и 7 июня - еще две контрольные встречи. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел бы их провести с командами Уэльса и Венгрии.

Евро-2020. Финальный турнир. 12 июня - 12 июля

Группа "А": Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа "В": Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа "С": Нидерланды, Украина, Австрия, команда - обладатель одной из четырех путевок через Лигу наций

Группа "D": Англия, Хорватия, Чехия, команда - обладатель одной из четырех путевок через Лигу наций

Группа "Е": Испания, Швеция, Польша, команда - обладатель одной из четырех путевок через Лигу наций

Группа "F": Франция, Германия, Португалия, команда - обладатель одной из четырех путевок через Лигу наций

Календарь матчей сборной Украины в групповом турнире Евро-2020

Первый тур

14 июня, воскресенье

Амстердам, Нидерланды

22:00, здесь и дальше время - киевское. Нидерланды - Украина

Второй тур

18 июня, четверг

Бухарест, Румыния

16:00 Украина - Румыния/Косово/Беларусь/Грузия/Северная Македония

Третий тур

22 июня, понедельник

Бухарест, Румыния

19:00 Украина - Австрия

Примечание: В 1/8 финала выходят две лучшие команды группы, а также четыре из шести среди занявших третьи места. Скорее всего, мы будем вторыми и сыграем с Италией в 1/8 финала. Матч состоится в Лондоне. Если станем третьими и пройдем, то нас ожидает Испания или победитель группы с Францией, Португалией и Германией.