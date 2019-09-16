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вторник, 17 сентября 2019 00:36

Назначение Михайличенко было ошибочным

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— Очень неприятный отрезок времени — как для меня, так и для команды. В трех играх мы потеряли семь очков. Ответственность за это стопроцентно лежит на мне, — говорит главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко, 56 лет.

В воскресенье его команда проиграла дома черниговской "Десне" — 1:2. Это первое поражение Михайличенко — тренера "Динамо" с тех пор, как он сменил на посту Александра Хацкевича. Два других матча закончились вничью.

Приход Михайличенко сопровождался общим пессимизмом. Провальная работа в штабе Олега Блохина в 2012-2013 годах порождала сомнения в нынешней квалификации Алексея Александровича, ее соответствии реалиям современного футбола. Сам Михайличенко не хотел пересаживаться в тренерское кресло с комфортного места спортивного директора клуба, но на этом настоял владелец "Динамо" Григорий Суркис.

— Ты набирал этих людей, получаешь приличную зарплату, поэтому приступай, — сказал.

Михайличенко нагрузил подопечных физически, но результата это не дает. Команда бежит тяжело, не понимает, что делать на поле. При таких условиях теряется уверенность в своих силах. Возможно, со временем у динамовцев ноги станут легче, однако отставание от "Шахтера" уже составляет 13 очков, хотя "Динамо" имеет матч в запасе. Его не отыграть, и потенциальные будущие победы киевлян ничего не дадут. Уже понятно, что ставка на Михайличенко не сыграла. Новому тренеру не то что не удалось встряхнуть команду, его методы не принимают игроки. Поэтому Виктор Цыганков и Виталий Миколенко лучше играют за национальную команду, где с ними работают современные итальянские специалисты, помощники Андрея Шевченко. Все идет к тому, что владельцам "Динамо" братьям Суркисам придется искать нового тренера зимой. И это будет даже лучший вариант, чем возможная победная серия "Динамо" в конце осени. Потому что она позволит Суркисам затянуть с очевидным решением.

Накануне старта в Лиге чемпионов "Шахтер" провел матч против "Зари" в премьер-лиге. Игра показала слабые места дончан. Прежде всего это защита.

"Заря" очень высоко прессинговала. Причем действовала по отдельным игрокам. Прежде всего было давление на Николая Матвиенко. Защитник дважды потерял мяч возле своей штрафной, что привело к двум голам в ворота Андрея Пятова.

Хорошо для чемпиона, что индивидуальный класс игроков атаки "Шахтера" высокий, а игра центральных защитников "Зари" Чеберка и Абу Ханны — далека от идеальной. Это позволило дончанам не только сравнять счет, уступая 0:2, но и вырвать победу.

Такая игра "Шахтера" очень настораживает перед участием в Лиге чемпионов. Тем более, что соперник будет сильный - чемпион Англии "Манчестер Сити". Он проиграл последний матч на внутренней арене и будет дополнительно мотивирован на харьковский поединок. Еще и под вопросом участие в поединке капитана "Шахтера" Тайсона, который в конце матча против "Зари" получил сотрясение мозга.

Футбол. Чемпионат Украины 2019/2020. Премьер-лига

Результаты матчей седьмого тура

"Динамо" Киев — "Десна", " Чернигов — 1:2

"Шахтер", Донецк — "Заря", Луганск — 4:3

"Александрия", Кировоградщина — "Днепр" — 2:0

"Карпаты" Львов — "Ворскла", Полтава — 2:1

"Мариуполь", Область — "Олимпик", Донецк — 1:1

"Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевщина - "Львов" — 1: 0

Восьмой тур

20 сентября, пятница

19:00 "Днепр" — "Карпаты"

ТВ: Униан

21 сентября, суббота

14:00 "Львов" — "Олимпик"

ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Заря" — "Мариуполь"

ТВ: Униан

22 сентября, воскресенье

14:00 "Десна" — "Шахтер"

ТВ: "2+2"

17:00 "Ворскла" — "Динамо"

ТВ: "Футбол 1"

Лига чемпионов 2019/2020. Групповой турнир. Первый тур

Группа С

18 сентября, среда

22: 00, здесь и далее время-киевское. "Шахтер", Донецк, Украина — "Манчестер Сити", Англия

Харьков. Стадион "Металлист", рассчитан на 41 003 зрителя. Прогноз погоды: +14°C

ТВ: "Футбол 2"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

22:00 "Динамо", Загреб, Хорватия — "Аталанта" Бергамо, Италия

Лига Европы 2019/2020. Групповой турнир. Первый тур

19 сентября, четверг

Группа "В"

19:55 "Динамо", Киев, Украина — "Мальме", Швеция. ТВ: "Футбол 1"

19:55 "Копенгаген", Дания — "Лугано", Швейцария

Группа "I"

22:00 "Вольфсбург", Германия — "Александрия", Украина.

ТВ: "Футбол 2"

22:00 "Гент", Бельгия — "Сент-Этьен", Франция

Как сыграли последние матчи ближайшие соперники украинских клубов в национальных чемпионатах

Англия. "Норвич" — "Манчестер Сити" — 3:2

После пяти туров "Манчестер Сити" имеет 10 очков и занимает второе место.

Швеция. "Мальме" — "Норчепинг" — 1:0

После 23 туров "Мальме" имеет 47 очков и занимает второе место

Германия. "Фортуна" — "Вольфсбург" — 1:1

После четырех туров "Вольфсбург" имеет 8 очков и занимает пятое место

Автор: Сергей ТИЩЕНКО, Роман ШАХРАЙ
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