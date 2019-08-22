Назначение Михайличенко было очевидным

Александр Хацкевич заслуженно отправлен в отставку. Если бы его оставили, просто не стоит говорить или надеяться на улучшение игры и результатов. Киевский матч против "Брюгге" только подтвердил, что "Динамо" нужны перемены. Любому терпению приходит конец.

Главная проблема Хацкевича - он просто не понимал, как команда должна строить игру. Если в обороне еще как-то удавалось найти определенный консенсус, то середина поля и атака выглядели совсем неубедительно. Коллективного взаимодействия игроков не было. Появлялись отдельные связи, но такого могло хватить только для некоторых матчей чемпионата Украины. Для достижения успеха в Европе этого крайне мало. Футбол - коллективная игра и требует коллективных действий. Единого такого механизма "Динамо" при Хацкевиче так и не показало. Выпадали отдельные игроки, определенные линии. Команде постоянно чего-то не хватало.

Назначение Михайличенко новым главным тренером "Динамо" выглядит первым из всех очевидных вариантов. Алексей Александрович хорошо знает команду, потому что был внутри клуба, занимал должность спортивного директора. Чтобы найти хорошего тренера за короткое время, нужны серьезные деньги. Наверное, Игорь Суркис решил не рисковать, довериться Михайличенко.

Трудно сразу сказать, какие задачи будут стоять перед Михайличенко. Нужно решать много вопросов. Конечно, что-то будет иметь приоритет, а что-то отойдет на второй план. Вряд ли можно ставить максимальные цели в различных турнирах. "Динамо" уже три года без чемпионства. Поэтому, безусловно, главным будет возвращение золотых наград в Киев. В Лиге Европы следует пробиться в плей-офф, а уже там по возможности зайти как можно дальше.

Михайличенко работал с молодежной сборной Украины, получил серебро Евро-2006. И команда базировалась на основе игроков 1985 года рождения. Это поколение Алиева и Милевского. Итак, Михайличенко умеет разговаривать с молодежью, с футболистами типа Милевского. Сейчас молодых игроков в "Динамо" нужно развивать. В первый период работы на должности главного тренера у Михайличенко не было много молодежи. После Лобановского осталась опытная и сыгранная команда. Посмотрим, как это у него будет выходить. Думаю, что молодым игрокам будет трудно. Алексей Александрович зарекомендовал себя тренером, который не станет лишний раз рисковать.

Михайличенко десять лет не работал как самостоятельный тренер. Собрал штаб, который тоже не может похвастаться богатой практикой и многочисленными успехами. Тренер взял тех людей, в которых уверен, с кем работал в сборной или клубе. По моему мнению, он понимал тенденции, куда движется футбол. Сможет ли он на практике стать современным тренером? Все покажет время. Хотелось бы, чтобы у Михайличенко все получилось в "Динамо". Ближайшие два-три месяца мы получим все ответы на вопросы.