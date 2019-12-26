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пятница, 27 декабря 2019 00:20

Наша премьер-лига нуждается в китайских футболистах

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Во второй половине 1990-х передо мной открылся мир. Установил на балконе спутниковую "тарелку" и получил возможность смотреть не только отечественные телеканалы, но и весь мир. В частности, еженедельный обзор итальянского футбольного чемпионата, который тогда был сильнейшим. Там еще не было Андрея Шевченко. Зато был японец Хидетоши Наката, который играл за скромную "Перуджу", но странным образом всегда попадал в упомянутый недельный обзор.

Потом мне объяснили: сам футболист Наката здесь ни при чем. Главным был японский телевизионный рынок. К нему через Накату стремилась присоединиться итальянская футбольная лига. Почему нет - лишняя сотня миллионов зрителей и потребителей рекламы была тогда для футбольной Италии более чем хорошей компенсацией за одного японского игрока.

Может, и нашему футболу перенять этот опыт? Только вместо Японии, которая сейчас несколько в тени, обратить внимание на Китай. Сейчас только в Киеве проживает китайцев больше, чем зрителей, приходящих на все матчи украинской "премьер-лиги" вместе. Так, может, нам стоит устроить в каждую команду хотя бы по одному китайскому футболисту? Конечно, из-за этого полтора миллиарда китайцев не переключатся с английской лиги на украинскую. Но телезрителей даже одного китайского города, чей игрок будет выступать за украинскую команду, будет гарантированно больше, чем всех любителей футбола в Украине.

Из-за приглашения китайцев не надо беспокоиться за вероятное снижение уровня нашего чемпионата. В 1970-1980-е команды чемпионата Украины, который тогда разыгрывался среди команд украинской зоны всесоюзной второй лиги, были обязаны выставлять на домашний матч по меньшей мере одного футболиста моложе 18 лет. Это привело к росту целого поколения талантливых игроков.

Поэтому от китайцев хуже не станет, а перспективы могут быть огромными.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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