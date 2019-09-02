Награда безбилетнику

Во всем мире принято наказывать безбилетников штрафом. Не купил билет - заплати больший во много раз штраф, чтобы была наука. Жаль, что никто у нас пока не додумался наказывать за безбилетный проезд запретом нарушителю покупать билет. Скажете, это ерунда, что нарушитель за такое наказание только поблагодарит - и дальше будет ездить бесплатно? Если так, то вы не знаете украинского футбола.

Там наказывают строго! Неутомимые борцы с коррупцией во главе с итальянцем с яркой фамилией Баранка взялись разоблачить договорные матчи. И сделали это. Доказали, что игроки молодежного состава команды "Олимпик" участвовали в "организации" матчей с фиксированным результатом. И строго наказали за это футбольный клуб "Олимпик" - запретили молодежной команде этого клуба выступать в соревнованиях.

Благодаря этому наказанию владелец "Олимпика" лишился кучи головной боли и денежных затрат. Теперь не надо содержать молодежную команду, тратиться на питание, тренировки, проживание, переезды. Не надо платить зарплату футболистам, тренерам, врачам, массажистам. Думаю, что о таком "наказании" мечтает теперь не один владелец "футбольного клуба" из числа тех, кто не имеет доступа к формуле "Роттердам плюс".

Так и живем. Начался новый чемпионат. В нем играет "Олимпик", что по регламенту должен иметь молодежную команду. Но не имеет, ибо "наказан". Как тот безбилетник в трамвае. Может, как-то собрать вместе всех этих баранок и прочитать им регламент. Ведь люди смеются.