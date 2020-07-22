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четверг, 23 июля 2020 00:35

Михайличенко уволили из "Динамо"

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Владельцы киевского "Динамо" братья Суркисы уволили с поста главного тренера команды, 57-летнего Алексея Михайличенко. 19 июля киевляне проиграли последний матч сезона ковалевскому "Колосу" — 0:2. Несмотря на это, заняли второе место, которое дает право стартовать в квалификационном турнире Лиги чемпионов. После поединка Михайличенко хотел подать в отставку. Суркисы не согласились, мотивируя это тем, что задача выполнена — второе место плюс получение Кубка Украины. А на следующий день изменили свое решение.

— Руководство клуба и многочисленную армию болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в еврокубках, — объяснили свою позицию на клубном сайте.

30 июля игроки "Динамо" выходят из отпуска. Вероятно, преемника Михайличенко назначат в конце этой недели. Среди кандидатов — тренер "Зари" Виктор Скрипник. Сергей Ребров имеет работу в венгерском "Ференцвароше" и отказал Суркисам. Зато возможен приход Мирчи Луческу.

— Если бы на месте президента "Динамо" был я, то назначил бы тренером Скрипника, — говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 59 лет. — Реброву надо время на знакомство с новыми "динамовскими" реалиями. Скрипник же скрупулезно изучал соперника. Никто не знает соперника лучше вчерашнего оппонента. Виктору не надо учить язык, как это может быть с иностранным специалистом. Нравится его манера подачи себя, реакция на события. Он может успокоить нервозную сейчас команду. Михайличенко в этом проигрывает.

Задач "Динамо" достигло, но игра была жалкой. Арендованные футболисты — Тимчик, Леднев, Супряга — играли лучше тех, кто остался в Киеве.

Также эксперт оценил выступление других команд премьер-лиги в сезоне 2019/20.

"Шахтеру" поставил бы четверку с плюсом по пятибалльной системе. Не надо забывать о вылете из Лиги чемпионов. Трудно со стопроцентной уверенностью сказать, что клуб прогрессирует и развивается. По большому счету, он продолжает играть по схеме Луческу (тренер команды в 2004-2016 годах. — ГПУ).

"Заря" прыгнула выше головы. В финансовом плане луганчане значительно уступают "Динамо", "Десне" и "Днепру". Но по эффективности вложенных средств опережают даже "Шахтер". Коэффициент полезного действия на каждую вложенную гривну в них самый высокий. Здесь они на первом месте. Виктор Скрипник быстро поменял тактику, по которой команда играла семь предыдущих лет. Команда стала показывать совсем другой, комбинационный футбол. Фактически в Украине появилась третья сила. Но у нее нет миллионов, которые были у "Металлиста" или "Днепра". К тому же там играли легионеры, а здесь — украинцы.

"Десна" выступила в свою силу. Четвертое место — приличный результат для прошлогоднего дебютанта. Могли бы замахнуться на большее, если бы не провал в матчах с "Александрией" и "Зарей". Зато нашли контригру против "Динамо", победили в двух матчах, уступили в одиночке.

"Александрия" сдала позиции из-за частых травм основных исполнителей. В течение сезона выпадали из игры Запорожан, Ситало, Ковалец. Однако на финише команда выдала великолепный отрезок. В стыковом турнире за последнюю путевку в еврокубки подопечные Шарана фавориты.

"Колос" чем-то напоминал Исландию, которая дошла до четвертьфинала Евро‑2016. Возможно, потому, что там играет Вильхельмссон.

"Днепр-1" стал главным разочарованием. Команда имеет футболистов на два состава, тренера, с которым работает четыре года (Дмитрия Михайленко. — ГПУ), чемпионов мира, финансовую стабильность, но при этом даже не попадает в первую шестерку.

Казалось ,что "Мариуполь", имея сыгранную молодежь, наконец начнет прогрессировать. Но произошло наоборот. Особенно это было заметно в матчах против лидеров. Команда не имела волевого стержня.

"Олимпик", имея трех тренеров в течение сезона, выступил в свою силу. Начали крайне плохо, потом подтянулись, чтобы "посыпаться". И лишь финиш подарил надежду. Не удивительно, что решили оставить тренера Игоря Климовского. Он свою работу сделал качественно.

Удивила "Ворскла". Замечательное выступление в финале Кубка, за которым был роспуск команды на отдых и отказ бороться за восьмое место. Дальше играла молодежь, которая должна набираться опыта в матчах со своими сверстниками. А как же 2,5 месяца карантина? Команда не отдохнула? Фактически, в футбол "Ворскла" играла всего месяц - в июне.

Во" Львове " от команды, которая стартовала в июле прошлого года, осталось три-четыре игрока. Страшная текучесть кадров. Команда не знала, как ей красиво сойти с дистанции, не теряя лица. Удивляюсь, как вообще доиграли сезон.

"Карпаты" шли к снятию с соревнований последние три-четыре сезона. Дела только ухудшались. Надо как можно быстрее избавиться от этого менеджмента. Бренд у клуба есть, регион суперфутбольный. Стадионов больше, чем надо. Надо создавать новую команду "Карпаты-1969" и начинать путь наверх. Года через три жду их в премьер-лиге.

Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига

Следующий чемпионат должен стартовать 22 августа. 14 участников в два круга: без "Карпат", зато с тремя лучшими из первой лиги.

В групповом турнире Лиги чемпионов, который стартует 20 октября, будет играть "Шахтер".

В квалификационном — "Динамо". Для выхода в "группу" надо преодолеть два этапа. Матчи состоятся во второй половине сентября.

"Заря" будет играть в групповом турнире Лиги Европы. В квалификационном — "Десна" и команда, которая выиграет дополнительный турнир. Участники — "Колос", "Днепр-1", "Мариуполь", "Александрия"

Автор: Юрий СТРИГУН
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