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среда, 08 мая 2019 00:40

Михайличенко может заменить Хацкевича

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Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Александрией" - 1: 1 - домашний матч 27 тура чемпионата Украины по футболу в премьер-лиге. За пять туров до окончания чемпионата киевляне отстают от донецкого "Шахтера" на девять очков. Нет сомнений: донецкий клуб в третий раз подряд получит "золото" и сделает это за несколько туров до окончания чемпионата.

Перед началом второй части сезона "Динамо" отставало от "Шахтера" на семь очков. Расстояние можно было отыграть. Рассчитывали на осечку донетчан. "Шахтер" однако не ошибается - даже не пропускает, а единственная ничья случилась в игре с "Динамо". Зато киевляне едва избежали поражения в игре с главным конкурентом, не без проблем обыграли "Зарю" и "Львов". Весенние матчи подтверждали: "зацепиться" за борьбу за первое место команда Хацкевича не в состоянии.

В игре с "Александрией" динамовцы проиграли первый тайм. Отыгрались благодаря нападающему Назарию Русину, 20 лет. Он вышел на замену и доказал сомнительность решений Хацкевича. Тот, в отсутствие травмированного основного форварда Франа Соля, ставит на эту позицию крайних атакующих полузащитников.

Белорусский тренер объясняет это ограниченностью выбора. Но нынешний состав "Динамо" не так уж плох. Просто Хацкевичу не удается раскрыть потенциал игроков: не прогрессируют Цыганков и Шапаренко, неизвестно, удастся ли это сделать Цитаишвили, Русину не доверяют. Разве что к Миколенко и Бурде особых претензий нет.

В конце весны у Хацкевича заканчивается контракт с "Динамо".

Президент Игорь Суркис еще не определился: продлять его или нет. В пользу Хацкевича более или менее успешное противостояние с "Шахтером" в личных матчах и отсутствие альтернативы на его замену. Против - "Динамо" за два года работы Хацкевича отдало "Шахтеру" и чемпионат, и Кубок. Возможно, Суркис ждет окончания Евро-2020, чтобы пригласить Андрея Шевченко - нынешнего наставника национальной команды Украины. А пока может доверить команду спортивному директору, 56-летнему Алексею Михайличенко. Тот был успешным тренером "Динамо" в 2002-2004 годах, приняв команду после смерти Лобановского. Но впоследствии - 2012-2013-х - неудачно работал в тренерском штабе Олега Блохина. Впечатление, что Михайличенко пошел по пути Леонида Буряка - одного из самых интересных украинских мастеров середины 90-х, который утратил свой потенциал.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО, Роман ШАХРАЙ
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