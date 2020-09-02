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четверг, 03 сентября 2020 00:40

"Месси не мог понять - он игрок, наставник или президент"

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33-летний Лионель Месси в воскресенье, 30 августа, не явился на коронавирусное тестирование, а на следующий день - на тренировку испанской "Барселоны". Футболист хочет покинуть клуб, за который выступает с 2004-го. 25 августа он уведомил руководство об этом.

Причина - последние поражения в Лиге чемпионов. "Барселона", начиная с 2017-го, разгромно проигрывала "Ювентусу", "Роме", "Ливерпулю" и "Баварии". Месси не видит себя в новой команде, которую возглавил тренер Роналд Куман, и хочет перейти в английский "Манчестер Сити". Там работает Хосеп Гвардиола, с которым футболист побеждал в Лиге чемпионов — в 2009‑ом и 2011 году.

Контракт Месси, по которому ему платят 8 млн евро в месяц, действует до лета следующего года. В соглашении есть пункт, согласно которому футболист может расторгнуть соглашение и уйти бесплатно. Но сообщить об этом должен не позднее 10 июня. Срок истек, но Месси настаивает на том, что сезон 2019/20 — аномальный из-за пандемии. Он закончился поздно, поэтому свою позицию озвучил вовремя.

"Барселона" не согласна отпускать Месси. Это возможно только в том случае, если его будущий клуб заплатит 700 млн евро — отступные, прописанные в контракте игрока.

— Не вижу никакой трагедии для "Барселоны" в желании Месси уйти, — говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 59 лет. — За долгое время работы люди надоедают друг другу и порой им полезно сменить обстановку. Два года тому назад Роналду тоже уходил из "Реала". Выиграли все три заинтересованные стороны: деньги заработал "Реал", продав свою звезду в "Ювентус" заработал туринский клуб, который на ажиотаже, продаже абонементов и футболок отбил затраты за несколько месяцев, а потом начал зарабатывать. В конце концов, заработал и Роналду, подписавший выгодный контракт, нашедший новых фанатов и оставивший след в итальянском футболе.

Подозреваю, что его пример вдохновил Месси. Лионель с его возможным контрактом в "Манчестер Сити" на 500 миллионов евро за пять лет вскоре может стать первым официальным спортсменом-миллиардером. Он засиделся в одном клубе. Не мог понять, кто он: игрок, тренер или президент? Потому что ситуация, когда Месси работал на трансферном рынке, выбирая игроков в "Барселону", выходит за пределы здравого смысла.

Сомневаюсь, что от его прихода выиграет Гвардиола. Хосеп был хозяином "Барселоны" 10 лет тому назад, когда Месси начинал простым игроком без амбиций царя и самодержца. Теперь ситуация изменилась. Никто не знает, чем закончится их сотрудничество.

Победителей в ситуации будет двое - "Барселона" и Рональд Куман. Во все времена "Барселона" входила в тройку-пятерку лучших команд мира. Не думаю, что с уходом Месси ситуация изменится. Рональд Куман наконец-то будет чувствовать себя хозяином в раздевалке, чего не испытывал ни один тренер каталонцев последние шесть-восемь лет.

Конечно, в мире есть прецеденты, когда уход звезды мирового масштаба вызывал длительный кризис для клубов. Так было с хоккейным клубом "Эжмонтон Ойлерз" и баскетбольным "Чикаго Буллз". Из команд ушли Уэйн Гретцкий и Майкл Джордан. И мы о них больше не слышали. Но с "Барселоной" все будет иначе. Клуб с такой историей и армией фанатов останется на вершине.

Автор: Юрий СТРИГУН
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