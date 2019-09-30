Вы знаете, кто такая Меган Рапино? Это я спрашиваю любителей футбола. Если не знаете, напомню, что женщина с таким именем стала лучшей футболисткой мира вместе с Лионелем Месси, которого у нас знают все, даже фанаты "95 квартала". Одета в довольно откровенное вечернее платье, которое должно было подчеркнуть ее женственность, американка Меган Рапино получила свой приз от Международной федерации футбола на одной сцене с аргентинцем Лионелем Месси. Она заставила на мгновение забыть, что речь идет о футболе, а не о чем-то другом.

Казалось бы, все отлично! Политкорректность соблюдена. Женский футбол, популярность которого по сравнению с мужским примерно такая же, как население Лихтенштейна и население Китая, поставлен на соответствующий уровень. Жаль, правда, что вышеупомянутая Меган не афроамериканка. Но ничего - в следующий раз исправят.

Меня другое беспокоит. В погоне за корректностью и в борьбе с сексизмом мы уже имеем женский бокс, женскую тяжелую атлетику, женское самбо и все остальное. Тогда где же искать мужскую художественную гимнастику? Что за дискриминация? Почему женщины имеют право гонять мяч на футбольном поле, поднимать штангу на помосте, бить друг другу морды на боксерском ринге и выкручивать руки-ноги на борцовском ковре, а мужчинам не разрешается красиво бегать по гимнастическому помосту с лентой, мячом или булавами? Почему до сих пор нет мужского синхронного плавания? Разве мужчины не хотят синхронно дрыгать ногами в воде, заткнув носы защипами?

Скажете, что это будет выглядеть не очень эстетично? А вы женский бокс видели? Еще нет? Тогда начните с женского футбола. По крайней мере, будете точно знать, кто такая Меган Рапино.