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четверг, 27 июня 2019 00:10

Малиновский входит в тройку важнейших игроков сборной Украины

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26-летний украинский футболист Руслан Малиновский стал чемпионом Бельгии. Хочет переехать в более сильный чемпионат. Скорее всего, итальянский. О перспективах игрока рассказывает 34-летний Леон Вургафт, журналист ua-football.com.

- Для меня Малиновский - лучший футболист чемпионата Бельгии, - говорит эксперт. - В августе-сентябре он был вдохновителем быстрой технической игры команды, опиравшейся на короткий пас, изменение мест и стремительные прорывы. Тогда "Генк" забивал очень много и выигрывал. В середине осени и в начале весны, когда команда откровенно остановилась, Руслан не раз вытаскивал ее. А в решающие моменты апреля-мая выдал шесть матчей подряд с голом или голевым пасом. Сезон настоящего лидера.

Можно ли назвать его лидером центра поля сборной Украины?

- Преимущество сборной Украины в наличии игроков с характером, но отсутствии откровенных лидеров. Кто бы ни ушел с поля - игра существенно не ухудшится. Но Малиновский в тройке важнейших игроков сборной в целом. Футболист, который олицетворяет стиль ее игры. Игра сборной в пас прекрасно "заходит" ему и раскрывает лучшие качества. Сборная действует медленнее, чем "Генк", и это также в пользу Руслана.

Стоит ли ему переходить в другой чемпионат?

- Если бы мы жили в 1980-х, я бы посоветовал Малиновскому играть в Бельгии еще год. Все же сезон 2018/19 - первый целостный в его бельгийской карьере, без травм и серьезных перепадов. Однако сегодня, в футболе агентов, пиара, огромных разрывов между чемпионатами и постоянных прыжков трансферных сумм и желаний команд, ждать нет причин. Тем более, 26 лет. В этом сезоне футболист и команда выжали из себя все, сыграли на максимуме. В сезоне 2019/20 и "Генку", и украинцу будет труднее. Скорее всего, кто-то из лидеров уйдет в любом случае, придется играть на два фронта в полную силу. Новый главный тренер Фелис Маззу никогда не тренировал в топ-клубах, считается сторонником защитного футбола, который контрастирует с традиционным ярким футболом "Генка". Поэтому нужно идти в другой чемпионат.

Куда именно?

- В последние годы Руслан добавил в физической жесткости, выносливости и скорости. Но все-таки недостаточно. Поэтому переходить в интенсивные жесткие чемпионаты Англии и Германии не стоит. А вот Испанию и Италию можно попробовать. В Испании сейчас меньше забивают, играют не так быстро и ярко, как раньше. Даже "Барселона". Трое из пятерки лучших команд сезона - "Атлетико", "Валенсия" и "Хетафе" - действуют весьма осторожно. Здесь техника, ум и удары Малиновского способны проявиться. В Италии же скорость игры никогда не впечатляла. В последнее время немало команд играют на атаку из-за терпеливого короткого паса. В ущерб обороне. Почти идеал для Руслана.

Способен ли нынешний Малиновский играть в топ-клубе?

- Вряд ли. Он мог бы стать игроком ротации у концептуального тренера гранда, который любит короткие розыгрыши в центре поля или суперудары. Но лучше не идти по этому пути. Мне бы очень хотелось увидеть его в "Наполи". Там есть место в центре поля, Карло Анчелотти не зацикливается на определенной тактике, да и просто отличный учитель. Команде не хватает игры в глубину, на вертикали.

Испанская "Севилья" с Хуленом Лопетеги прежде всего должна работать над короткими пасами. Здесь Руслан может "подпереть" 31-летнего Эвера Банегу и забивать чаще, чем он. Можно говорить и о "Милане", который ищет сравнительно недорогих футболистов. Его новый главный тренер Марко Джампаоло готов простить своим подопечным немало за умение работать с мячом. Да еще и привык к почти нулевой результативности своих опорников. Малиновский способен удивить его. Конечно, нельзя не упомянуть и "Аталанту", о которой много говорят. Тихий клуб из тихого города, считается одним из лучших в Италии за воспитание игроков. После феноменального "потолка" в прошлом сезоне, третьего места, ожидания от скромного клуба как раз снизятся. Команда играет на атаку, много забивает и пропускает, разыгрывает мяч через треугольники, что Руслану знакомо. А ее опорники в прошлом сезоне забивали крайне мало. Может украинец и подменить Алехандро Гомеса на позиции под нападающими. Впрочем, здесь заметна проблема. "Аталанта" поражает всю Италию - своей физической выносливостью и интенсивностью, яростно прессингует, немало забила во втором тайме, постоянно отыгрывалась. То есть - бешено бегает до последних секунд матча. Способен ли на такое Руслан?

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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