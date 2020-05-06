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четверг, 07 мая 2020 06:05

Лобановского можно сравнить с Моуриньо, а Бескова — с Венгером

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В 1980-х Советский Союз имел двух выдающихся тренеров, двух антиподов — Валерия Лобановского и Константина Бескова.

Бесков, в отличие от Лобановского, имел поэтапную тренерскую карьеру, начинал работать с юношами. У Лобановского она развивалась быстрее. В 29 лет Валерий Васильевич работал тренером в первой лиге. В 34 — возглавил одну из сильнейших команд страны — киевское "Динамо".

Когда Бесков работал в "Спартаке", Москву считали центром футбольной жизни. В городе были четыре-пять команд с собственными амбициями, которые боролись за лидерство. Возможности среди московских команд "Спартак" имел не самые большие. Лобановский работал в Киеве. На "Динамо" работала вся Украина.

Специалисты имели много общего. Прежде всего, были эрудированны. Оба любили театр, много читали.

Из недостатков - были эгоцентристами. Считали, что их слово — последнее и обсуждению не подлежит. У обоих работали ассистенты, которые помогали выполнять работу, но не приносили свое и ни в коем случае не отрицали.

Оба как тренеры стали вице-чемпионами евро. Но в целом Бесков был успешный в СССР, а Лобановский имеет больше международных достижений.

Если бы не Лобановский и Бесков, футбольный мир никогда не узнал бы о многих игроках. Они брали футболистов из низших лиг и развивали до высокого уровня.

Бесков не сразу пришел к игре в короткий пас и с контролем мяча. Когда у тебя не было физически сильных игроков, то приходилось менять тактику ведения игры. Собственно, где-то так сформировался стиль короткого паса, под который подбирали футболистов. Это людям нравилось. Кроме того, журналисты любили Константина Ивановича. В противоположность этому, у Лобановского не сразу сложились отношения с медиа. Он конфликтовал с репортерами. Но результаты изменили отношение прессы. Лобановский смотрел на футбол более широко, прагматично. Приглашал быстрых и выносливых игроков.

Лобановский и Бесков были фанатично преданы работе. Это та категория людей, которые стали бы успешны в любой профессии. Две харизмы, системные личности, которые не боялись брать на себя ответственность. Никогда не прятались за чужие спины в случае неудачи.

Уважали друг друга. Но медиа подливали масло в огонь их поединков. Уже тогда началось большое противостояние между республиками. Из-за футбола ощущался ветер перемен. Все это вместе переросло в противостояние.

Если сравнивать с современными специалистами, то здесь многие вспомнили бы Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолу. Но это не будет точно. Я бы сказал, это скорее Арсен Венгер-Жозе Моуриньо. Француз, как и Бесков, является сторонником эстетики игры, а португалец, как и Лобановский, — результата.

Автор: Олег ФЕДОРЧУК, футбольный тренер
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