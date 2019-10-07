"Кроме мордобития, никаких чудес"

В заголовке строка из старой песни Высоцкого про всемогущего джинна из бутылки, который, как потом оказалось, был гож только для вышеупомянутого "мордобития". Таким же всемогущим джином выглядит на первый взгляд украинское телевидение, способное сделать из артиста-комика президента Украины. Но так ли это на самом деле?

Десять дней в Катаре длился чемпионат мира по легкой атлетике. Весь спортивный мир смотрел, как атлеты со всей планеты, в частности Украины, боролись за награды. Невероятно яркая телевизионная "картинка" этих соревнований превзошла все, что было до этого. Но тщетно я щелкал телевизионным пультом: ни один из украинских телеканалов, в том числе спортивных, турнир не показал. Все показали — даже молдаване с белорусами и азербайджанцы с казахами. А у нас — ничего! Пришлось слушать польских комментаторов, не марать же телевизор российскими!

Вспомнил 1983 год, когда на первом в истории легкоатлетическом чемпионате мира в Хельсинки неожиданным чемпионом стал Сергей Бубка. Его успех я видел тогда по центральному всесоюзному телевидению. Потому что тогда в СССР, как и теперь во всем цивилизованном мире, легкоатлетический чемпионат мира — это грандиозное событие, которое всегда в центре внимания.

У нас не так. У нас на спортивных телеканалах — или футбол, или бокс или еще какие-то способы, извиняюсь, "мордобития"! Вот что для нас теперь главное. И пусть мир наслаждается выступлениями сильнейших легкоатлетов. Нам не до этого — морды бить надо!