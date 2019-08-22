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Коноплянка рискует не играть весь сезон

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7 сентября сборная Украины по футболу сыграет матч отбора к Евро-2020 против Литвы. Евгений Коноплянка — один из лидеров нашей команды — до сих пор не может определиться с клубом, в котором продолжит карьеру.

Украинец принадлежит немецкому "Шальке". Но там на него не рассчитывают.

Скорее это решение не нового тренера Давида Вагнера, а клубного менеджмента.

Коноплянке 29 сентября исполнится 30 лет. Значительный возраст, как для футболиста, играющего на фланге атаки: скорость со временем снижается. Контракт Евгения с немецким клубом действителен еще один сезон. В течение трех предыдущих Коноплянка не стал основным игроком команды. Единичные хорошие матчи сменялись травмами и плохой формой.

Прошлый сезон был неудачный для "Шальке" — 14-е место из 18 участников. Сейчас команда находится в стадии перестройки. Из-за неучастия в финансово выгодной Лиге чемпионов клуб хочет прощаться с футболистами с большой зарплатой. Коноплянка имеет 120 млн грн в год. Рассчитывать на него долго нельзя, потому что футболист находится на финише карьеры.

Проблема в том, что "Шальке" в 2016-ом заплатил испанской "Севилье" за Коноплянку 15 млн евро — 450 млн грн. Поэтому бесплатно его отпускать не хочет. Сам Евгений согласен оставить Германию и получать меньшую зарплату, но хочет иметь долгосрочный контракт с новым клубом.

Самый реальный претендент на Коноплянку — турецкий "Бешикташ". Скауты клуба 7 июня приезжали во Львов на матч Украина — Сербия. В той игре Коноплянка забил два мяча. Руководство "Бешикташа" дало разрешение на переход. Предложили игроку четыре года контракта, в течение которых он сможет заработать 300 млн грн.

Но "Бешикташ" пока никак не может договориться с "Шальке". Турецкая сторона готова платить 6-9 млн евро за украинца, но частями, разбитыми на два года. Такой вариант не устраивает "Шальке". Поэтому переход на грани срыва, турки сосредоточились на приобретении полузащитника "Тоттенхэма" Жоржа-Кевина Н'Куду.

Поэтому Коноплянка может следующие полгода провести на скамье запасных "Шальке". В худшем случае — вообще не попадать в заявку команды на матчи. А если в январе не сможет никуда перейти, потерянным окажется весь сезон.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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