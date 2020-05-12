Команда-мечта в 1975 году возникла благодаря Брежневу

Команда "Динамо" Киев образца 1975 года была, как по мне, самой сильной за всю почти столетнюю "динамовскую" историю. Почему это стало возможным? Вряд ли я сообщу что-то новое, когда напишу о гениальных Базилевиче и Лобановском, феноменальном Блохине, непревзойденном Буряке, реактивном Трошкине или двужильном Колотове. Об этом уже тысячу раз написано. Поэтому расскажу о другом — почему такая команда возникла тогда именно в Киеве, а не где-то еще.

Сначала напомню молодым читателям, что в 1975-м Киев, как и вся Украина, входил в состав Советского Союза, столицей которого была Москва. Именно там объединялось все лучшее, включая спортсменов. Московские команды десятилетиями считали чемпионами Союза во всех видах спорта. Кроме футбола, столица которого в середине 1970-х окончательно переехала в Киев. Как это стало возможным?

Ответ прост. Руководители СССР всегда были спортивные болельщики. И так же, как и все советские и постсоветские болельщики, они были "глорихантерами" — то есть болели только за чемпионов. В 1960 годы спортсмены СССР были чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр в легкой атлетике, плавании, гимнастике, хоккее, баскетболе, волейболе. Практически во всех видах спорта, кроме футбола, тенниса и автогонок, где за высшие награды соревновались профессионалы.

Объявленная "лучшей в мире" спортивная система СССР побеждала тогда только благодаря тому, что к Олимпийским играм и чемпионатам мира по большинству видов спорта не допускали профессионалов. Это позволяло советским спортсменам, которые официально считались студентами, военнослужащими, милиционерами, побеждать любителей из капиталистических стран. Именно поэтому в середине 1960-х футбол перестал быть в СССР спортом номер один. Его заменил хоккей, где сборная Советского Союза регулярно становилась чемпионом мира и Олимпийских игр благодаря отсутствию там профессионалов из североамериканской национальной хоккейной лиги.

Руководителей СССР и лично Леонида Брежнева не интересовало иное место, кроме первого. А футбольные руководители из Москвы были неспособны это обеспечить. Как следствие — все материальные блага шли в другие виды спорта. Футболистам не было смысла ехать в Москву.

В 1960 годы играть за команды Киева, Тбилиси, Ташкента и других городов стало не менее почетно и выгодно, чем команды из Москвы.

Именно это позволило Владимиру Щербицкому, тогдашнему руководителю Советской Украины, собирать в Киев лучших футболистов и тренеров. Тогда молодой полузащитник сборной СССР Виктор Колотов переехал из Казани в Киев, надурив московские команды, куда его приглашали. И за это ни ему, ни тем, кто ему помог, ничего не было. Тогда и началось. Молодые и перспективные футболисты получили возможность выбирать между Москвой и Киевом, где им устраивали "военную службу". Так в киевском "Динамо" оказались Стефан Решко, Михаил Фоменко, Леонид Буряк и еще немало игроков, которые не стали такими знаменитыми.

Оставалось только найти тренеров, которые смогут отобрать лучших и создать из них команду. Ими стали Олег Базилевич и Валерий Лобановский. В 1974 году киевское "Динамо" с ними во главе выиграло все, что можно, а сборная СССР в то же время неудачно стартовала в европейском отборе. Если бы это был хоккей, то лучшие киевские футболисты вместе с тренерами сразу были бы переведены в Москву. Но это был футбол. Брежнев не верил, что сборная СССР может стать чемпионом мира или Европы и поэтому не возражал, чтобы футбольные хлопоты взял на себя Киев.

Именно благодаря этому стал возможным 1975-й. Тогда все сошлось. Киевское "Динамо", где были собраны практически все сильнейшие на тот момент футболисты СССР, выиграло чемпионат СССР, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной с теми же тренерами победило в отборе к европейскому первенству. Это была наивысшая вершина команды в истории, которую до сих пор вспоминаем и гордимся.

Хотя Брежнев, как потом оказалось, был таки прав — сборная СССР так никогда и не стал ни чемпионом Европы, ни чемпионом мира.

8 побед в девяти матчах одержали киевские "динамовцы" в Кубке кубков 1974/1975. Обыграли болгарский ЦСКА, немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта, турецкий "Бурсаспор" дома и на выезде. Еще один выигрыш — у нидерландского ПСВ в Киеве. В гостях ему проиграли, но общая победа была за киевлянами — 4:2. В финальном матче одолели венгерский "Ференцварош" со счетом 3:0.