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вторник, 09 июля 2019 00:35

Исчез ли "Днепр"

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Новость о том, что футбольная команда "Днепр" из одноименного города не будет играть в этом году в официальных соревнованиях, была подана некоторыми украинскими СМИ как чуть ли не катастрофа. Мол, исчез "легендарный клуб", в истории которого немало незабываемых страниц и так далее.

Так ли это? Конечно, не так, причем совсем не так. Известно, что в Днепре есть группа футбольных болельщиков, которые не признают нынешний "Днепр-1", а поддерживают "канонический" клуб, то есть просто "Днепр", который именно сейчас и исчез, по их мнению, из футбола.

Как по мне, то ничего подобного не произошло. Потому что одни разговоры о "подлинности" днепровской команды бессмысленны. Достаточно лишь вспомнить, что клуб "Днепр" - тот, что исчез, официально ведет свою историю от команды Брянского рабочего индустриального техникума, которая играла в местных соревнованиях города Екатеринослава с 1918 года. Поэтому клубу будто бы больше 100 лет. На самом деле его историю более целесообразно можно было начинать с 1925 года, когда на местном металлургическом заводе создали команду "Петровец", которую впоследствии переименовали в "Сталь", а затем еще раз - в "Металлург". Можно считать с 1962 года, когда команду передали на завод "Южмаш", заодно переименовав в "Днепр". Можно считать с 1995 года, когда она стала собственностью "Приватбанка"...

О какой "каноничности" можно говорить, когда за 100 лет команда четыре раза меняла название и пять раз - спонсоров? Теперь название снова сменили, вместе отказавшись от истории, чтобы не отдавать долги. Не сомневайтесь, пройдет не очень много времени, и нынешний "Днепр-1" вновь станет "Днепром", а его историю "пришьют" к старой таким же способом, как когда-то "Брянский техникум".

Можно, правда, быть честными перед фактами и не делать общей истории разных команд ради "повышения" стажа. Но зачем, когда везде так делают? И не только у нас, но и за рубежом? Поэтому совсем скоро новенький "Днепр-1" вновь станет "клубом с более чем вековой историей". И для этого понадобится не 100 лет, а гораздо меньше.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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