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четверг, 06 февраля 2020 00:20

"Джоковича можно было дожать в четвертом сете"

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Есть мелочи, которые в общем результате перестают быть мелочами, а имеют крайне важную роль. На всех других турнирах "Большого шлема" мужские полуфиналы проходят в один день, чтобы каждый из финалистов был в равных условиях. На Открытом чемпионате Австралии полуфиналы растянуты на два дня. Один финалист имел в день больше отдыха.

В финале Открытого чемпионата Австралии, в котором Новак Джокович из Сербии одолел австрийца Доминика Тима в пяти партиях, этот фактор стал решающим. Не стоило думать, что австриец переиграет быстрого Джоковича. Серб — опытный защитник, боец, топ-теннисист. Показалось, что в середине третьего сета у Новака началась паника. Он — редкое явление — начал быть непоследовательным. Если бы Том имел силы, смог бы дожать серба в четвертом сете.

Но получилось как получилось. Новак Джокович в очередной раз подтвердил эффективность собственной игры — принимает максимально точные решения. Выдержал атаку соперника. Понял, когда нужно переломить ход встречи.

Американка София Кенин играет в абсолютно неженский теннис, в котором последовательность и адекватность на высшем уровне.

Принимает решения — нестандартные, но привязанные к моменту игры, позволяет развивать ситуацию в каждом розыгрыше. Этим Кенин взяла австралийку Эшли Барти и Гарбинье Мугурусу из Испании.

Вроде испанка была уверена в себе. Но когда поняла, что в каждом розыгрыше придется иметь дело с максимальными действиями Кенин, которые она может не предусмотреть, начала дрожать. Это привело к поражению в финале.

Ожидал большего от пятой ракетки мира Элины Свитолиной.

Но понимал — лидеру украинского тенниса будет трудно, учитывая "сетку". Ждал, что во время турнира Элина разыграется. Но точно не надеялся увидеть такую игру от соперницы украинки в третьем круге - Гарбинье Мугурусы. Испанка набрала хорошую форму и дошла до финала. Противостоять ей сложно.

Свитолина была не в идеальном состоянии, чтобы такие соперницы, как Мугуруса, были ей по силам. Хотя во втором сете пыталась переломить игру, но противница оказалась устойчивой. Думаю, Элина планировала поднять уровень игры во вторую неделю соревнований. Однако не дошла до этой стадии. Не была готова побеждать физически и психологически.

Есть определенная оптимальная антропометрия для тенниса. Свитолина под нее не подпадает. Она не является эталоном теннисистки, которая может сама все решать на корте. Скорее, многое зависит от действий соперницы. Для примера, такие спортсмены, как Мугуруса, имеют преимущество, которое нужно только реализовать. Если идет игра, то остановить их трудно, независимо от того, кто на противоположной стороне корта.

К команде Свитолиной в межсезонье присоединился Маркос Багдатис — известный в прошлом кипрский теннисист. Свитолина вряд ли сможет кардинально измениться в игре, лишь добавить в каждом компоненте. Над этим они и будут работать.

17 титулов "Большого шлема" получил Новак Джокович - первая ракетка мира. Это меньше, чем у его главных соперников. Роджер Федерер из Швейцарии имеет 20, испанец Рафаэл Надал — 19. Следующий турнир такого уровня стартует 25 мая в Париже открытый чемпионат Франции.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ, теннисный эксперт
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