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четверг, 10 сентября 2020 00:31

Джоковича дисквалифицировали с турнира "Большого шлема"

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Сербского теннисиста 33-летнего Новака Джоковича дисквалифицировали с открытого чемпионата США. Во время матча 1/8 финала против испанца Пабло Каррено-Бусты он попал мячом в горло линейного арбитра после игрового эпизода. Согласно правилам, за такое снимают с соревнований.

Джокович был главным фаворитом турнира. В этом году он не проиграл ни одного из 26 поединков и нацеливался получить 18-й "шлем" в карьере.

- Все это расстроило и опустошило, — говорит Джокович. - Мне жаль, что я причинил линейному такой стресс. Абсолютно нечаянно. Абсолютно неправильно.

Приношу извинения всем, кого коснулось мое поведение.

Джокович был единственным представителем Большой тройки на турнире. Двое других - Роджер Федерер и Рафаэль Надаль — в Нью-Йорк не приехали. Поэтому впервые за четыре года турнир выиграет другой теннисист.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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