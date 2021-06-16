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четверг, 17 июня 2021 07:40

Джокович выиграл чемпионат Франции по теннису

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Cерб 34-летний Новак Джокович выиграл открытый чемпионат Франции по теннису. В финальном матче он победил Стефаноса Циципаса из Греции. Матч сложился из пяти партий и длился 4 часа. 11 мин.

Чемпионат Франции "Ролан Гаррос" - второй в году из категории турниров "Большого шлема". Предыдущий - чемпионат Австралии - также закончился победой Джоковича. Теперь он имеет 19 "Шлемов". На один меньше, чем у его извечных соперников - швейцарца Роджера Федерера и Рафаэля Надаля из Испании.

Именно последний был главным фаворитом "Ролан Гарроса". Но в полуфинале наткнулся на Джоковича и проиграл в четырех партиях. Серб уступил в первой, однако доминировал в других - лучше двигался, дергал соперника по всему корту, четко пробивая в мертвые для того зоны.

- Джокович расширил диапазон, - говорит теннисный эксперт Всеволод Кевлич, 51 год. - Рискует больше, чем прежде, бьет в самые углы. Он феноменальный.

Среди женщин выиграла 25-летняя Барбара Крейчикова из Чехии. В матче 1/16 финала она победила украинку Элину Свитолину. Успешнее турнир оказался для киевлянки Марты Костюк - в 1/8 финала она проиграла прошлогодней победительнице - Изе Свёнтек из Польши.

- У Костюк никогда не было проблем с техникой, физической готовностью или игрой, - добавляет Кевлич. - Самый большой недостаток - восприятие ситуации. Ее психика реагировала на мелкие неудачи, что влияло на организм, сбивало настройки. Это удалось преодолеть. Марта последовательная, устойчивая, но остались места, через которые она тяжело проходит. В матче против Изы Свёнтек украинка не смогла выступить наглее, чем она играла, не удалось додавить соперницу в нужный момент. Это вопрос возраста, ментального развития.

Следующий турнир "Большого шлема" - Уимблдон - пройдет в Лондоне, Великобритания, с 28 июня по 11 июля.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО, Роман ШАХРАЙ
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