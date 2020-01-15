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четверг, 16 января 2020 05:31

"Думал, что из-за смены поколений у "Шахтера" выпадет два года. Но можно обойтись одним"

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Донецкий "Шахтер" завершил год на первом месте чемпионата Украины. Его отрыв от киевского "Динамо" 14 баллов. Донецкий клуб не сумел пройти в следующий раунд Лиги чемпионов - занял третье место в группе. Теперь горняки будут играть в 1/16 Лиги Европы.

— "Шахтер" вынужденно опоздал со сменой поколений. Война, переезд в другой город, налаживание быта, постоянные перелеты немного сбили команду с ритма, — говорит бывший форвард "Шахтера" 63-летний Виктор Грачев. - К тому же выпало поколение Дентиньо, Веллингтона Нема, частично-Алана Патрика. Однако сейчас клуб активно начал наверстывать упущенное. Я думал, в связи со сменой поколений у дончан выпадет два года, а теперь вижу, что вполне можно обойтись одним. Тренеры и менеджмент клуба сделали все, чтобы подготовить новых лидеров и продолжать движение вверх.

"Шахтер" третий год подряд почти не чувствует внутренней конкуренции. Но рано или поздно она появится. Команда к этому готова?

— Команда это сделала даже быстрее, чем я надеялся. Марлосу, Тайсону, Мораесу, Исмаили более 30 лет. Но, глядя на поле, этого не скажешь. Каждый из названных игроков был лидером если не во всех матчах, то в отдельно взятых. Тайсон и Исмаили не потеряли скорости, Марлос — техники, Мораес — голевого чутья и способности быстрее ориентироваться в штрафной площадке. Если 35-летний Роналду претендует на "Золотой мяч", а 38-летний Ибрагимович регулярно забивает в разных чемпионатах, то почему беспокоиться из-за возраста Тайсона, которому только 31?

Осенью резко добавили в игре Додо, Соломон и Тете. Вы ожидали такого?

— Если скажу, что они меня совсем не удивили — слукавлю. Риск с их приглашением и напряжение с ожиданием выхода на приличный уровень были. Тот же Тете ни одного матча не сыграл в чемпионате Бразилии. В список молодых я добавил бы еще Майкона — парнишка тоже прогрессирует. Пройдет год и эта молодежь станет лидером коллектива. Тогда и прекратятся разговоры о смене поколений. Понятно, здесь другая страна, война и команда без должной поддержки собственных болельщиков. Однако надо отдать должное генеральному директору Сергею Палкину. Мы говорили о конкурентах. В менеджменте Сергей Анатольевич опережает ближайших конкурентов на две головы. Когда он только приходил, все напряглись — все-таки новый человек. А сейчас система работает, как часовой механизм. Отлажено все до мелочей.

Андрею Пятову в этом году исполнится 36. Пора подпускать кого-то ему на замену?

— С математической точки зрения, действительно, пора. Однако в игровом плане Андрей не дал повода усомниться в себе. Ошибся в домашней игре против "Динамо", Загреб, когда привез пенальти. Но реабилитировался в матче на выезде, когда заработал пенальти на последней минуте. Поэтому 36 лет не считаю критичной цифрой. Шовковский играл дольше, Почти 42-летний Буффон до сих пор играет. Дзофф в 40 стал чемпионом мира. Никто не откажется от надежного дублера, но Андрею еще пару лет поиграть вполне по силам.

Какие перспективы у 20-летних Валерия Бондаря и Даниила Сикана?

— Сикан — форвард не моего направления. Я любил повозиться с мячом, обыграть, завести. Даниил — форвард одного момента. Он подстерегает свой шанс. В этом году ему исполняется 19. Если, не дай Бог, что-то с Мораесом — травма или спад формы — он первый кандидат на место в основе. Валерия Бондаря уже сейчас подпускают к основе. С нового года он будет если не основным защитником, то первым на подмене. О его перспективах у меня голова не болит — точно знаю, что все будет хорошо и это будет игрок основы на несколько лет вперед.

Виктор Коваленко стал играть лучше. Это вас удивило?

— Нет. Еще несколько лет тому назад я говорил, что проблемы Коваленко в области психологии. Он был лидером среди своих сверстников, но переход во взрослый футбол дался Виктору трудно. Так бывает. Старшие могут "напихать" молодому и тот стушуется. Начнет бояться ошибки. В таких условиях прогресса не будет. Но со временем стариков становится меньше, крылья расправляются, игра налаживается. Коваленко выйдет на высокий уровень уже в этом году.

Тайсон хочет покинуть "Шахтер". Это проблема?

— Капитан — эмоциональный человек. Его контракт истекает летом 2021 года. Думаю, он отработает соглашение до конца.

Автор: Юрий СТРИГУН
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