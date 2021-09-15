"Динамо" с ничьей стартовал в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" провело стартовый матч Лиги чемпионов 2021/22. Дома подопечные тренера 76-летнего Мирчи Луческу сыграли вничью с португальской "Бенфикой" - 1:1.
- Был уверен, что "Динамо" не проиграет, - говорит Игорь Яворский, 62 года, бывший футболист и тренер. - Киевляне набрали прекрасную форму, команда вышла на новый уровень, когда можно не проигрывать дома большим клубам и даже иметь реальные шансы на победу. Каждый футболист знает требования тренера и придерживается их. Понравился Цыганков работой в защите. Никогда раньше не видел, чтобы Виктор так работал на оборону.
Конечно, были и ошибки. Несколько раз без причины теряли мяч и натыкались на контратаки "Бенфики". Надежно сыграл Денис Бойко, который теперь так просто не отдаст место в воротах.
Не могу однозначно осуждать тренеров, которые в свое время отправляли Шапаренко в дублирующий состав. Это тоже элемент роста игрока. Возможно, предыдущие наставники не нашли подход к Николаю. Луческу сразу почувствовал, что это талант, и сумел настроить на нужную команде волну. Не удивлюсь, если Шапаренко первым из нынешнего состава киевлян поедет за границу в большой клуб.
Романа Яремчука в составе "Бенфики" почти не видел на поле. Дважды ударил по воротам и его заменили на 60-й минуте. Те, кто вышел вместо него, тоже не впечатлили.
Футбол. Лига чемпионов 2021/22. Групповой турнир
Группа "D"
"Шахтер", Донецк, Украина
"Интер", Милан, Италия
"Реал", Мадрид, Испания
"Шериф", Тирасполь, Молдова
Первый тур
15 сентября, среда
"Шериф" - "Шахтер"
"Интер" - "Реал"
Второй тур
28 сентября, вторник
"Шахтер" - "Интер"
"Реал" - "Шахтер"
Третий тур
19 октября, вторник
"Шахтер" - "Реал"
"Интер" - "Шериф"
Четвертый тур
3 ноября, среда
"Реал" - "Шахтер"
"Шериф" - "Интер"
Пятый тур
24 ноября, среда
"Интер" - "Шахтер"
"Шериф" - "Реал"
Шестой тур
7 декабря вторник
"Шахтер" - "Шериф"
"Реал" - "Интер"
Группа "Е"
"Динамо", Киев, Украина
"Барселона", Испания
"Бенфика", Лиссабон, Португалия
"Бавария", Мюнхен, Германия
Первый тур
14 сентября, вторник
"Динамо" - "Бенфика" - 0: 0
"Барселона" - "Бавария" - 0: 3
Второй тур
29 сентября, среда
"Бавария" - "Динамо"
"Бенфика" - "Барселона"
Третий тур
20 октября, среда
"Барселона" - "Динамо"
"Бенфика" - "Бавария"
Четвертый тур
2 ноября, вторник
"Динамо" - "Барселона"
"Бавария" - "Бенфика"
Пятый тур
23 ноября, вторник
"Динамо" - "Бавария"
"Барселона" - "Бенфика"
Шестой тур
8 декабря среды
"Бенфика" - "Динамо"
"Бавария" - "Барселона"
Лига конференций 2021/22. Групповой турнир
Группа "С"
"Заря", Луганск, Украина
ЦСКА, София, Болгария
"Рома", Рим, Италия
"Буде-Глимт",Норвегия
Первый тур
16 сентября, четверг
"Буде-Глимт" - "Заря"
"Рома" - ЦСКА
Второй тур
30 сентября, четверг
"Заря" - "Рома"
ЦСКА - "Буде Глимт"
Третий тур
21 октября, четверг
ЦСКА - "Заря"
"Буде-Глимт" - "Рома"
Четвертый тур
4 ноября, четверг
"Заря" - ЦСКА
"Рома" - "Буде-Глимт"
Пятый тур
25 ноября, четверг
"Рома" - "Заря"
"Буде-Глимт" - ЦСКА
Шестой тур
9 декабря четверг
"Заря" - "Буде-Глимт"
ЦСКА - "Рома"
Примечания: а) матчи будет транслировать интернет-сервис "Мегого" в подписках "Максимальная" - 300 грн в месяц и "Спорт" - 200 грн в месяц; б) в Лиге чемпионов две лучшие команды группы выходят в 1/8 финала, худшая - выбывает из еврокубков, третья - в 1/16 Лиги Европы; в Лиге конференций - первая команда группы попадает в 1/8 финала, вторая - в 1/16 финала, третья и четвертая - выбывают из еврокубков.
Комментарии