"Динамо" с ничьей стартовал в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" провело стартовый матч Лиги чемпионов 2021/22. Дома подопечные тренера 76-летнего Мирчи Луческу сыграли вничью с португальской "Бенфикой" - 1:1.

- Был уверен, что "Динамо" не проиграет, - говорит Игорь Яворский, 62 года, бывший футболист и тренер. - Киевляне набрали прекрасную форму, команда вышла на новый уровень, когда можно не проигрывать дома большим клубам и даже иметь реальные шансы на победу. Каждый футболист знает требования тренера и придерживается их. Понравился Цыганков работой в защите. Никогда раньше не видел, чтобы Виктор так работал на оборону.

Конечно, были и ошибки. Несколько раз без причины теряли мяч и натыкались на контратаки "Бенфики". Надежно сыграл Денис Бойко, который теперь так просто не отдаст место в воротах.

Не могу однозначно осуждать тренеров, которые в свое время отправляли Шапаренко в дублирующий состав. Это тоже элемент роста игрока. Возможно, предыдущие наставники не нашли подход к Николаю. Луческу сразу почувствовал, что это талант, и сумел настроить на нужную команде волну. Не удивлюсь, если Шапаренко первым из нынешнего состава киевлян поедет за границу в большой клуб.

Романа Яремчука в составе "Бенфики" почти не видел на поле. Дважды ударил по воротам и его заменили на 60-й минуте. Те, кто вышел вместо него, тоже не впечатлили.

Футбол. Лига чемпионов 2021/22. Групповой турнир

Группа "D"

"Шахтер", Донецк, Украина

"Интер", Милан, Италия

"Реал", Мадрид, Испания

"Шериф", Тирасполь, Молдова

Первый тур

15 сентября, среда

"Шериф" - "Шахтер"

"Интер" - "Реал"

Второй тур

28 сентября, вторник

"Шахтер" - "Интер"

"Реал" - "Шахтер"

Третий тур

19 октября, вторник

"Шахтер" - "Реал"

"Интер" - "Шериф"

Четвертый тур

3 ноября, среда

"Реал" - "Шахтер"

"Шериф" - "Интер"

Пятый тур

24 ноября, среда

"Интер" - "Шахтер"

"Шериф" - "Реал"

Шестой тур

7 декабря вторник

"Шахтер" - "Шериф"

"Реал" - "Интер"

Группа "Е"

"Динамо", Киев, Украина

"Барселона", Испания

"Бенфика", Лиссабон, Португалия

"Бавария", Мюнхен, Германия

Первый тур

14 сентября, вторник

"Динамо" - "Бенфика" - 0: 0

"Барселона" - "Бавария" - 0: 3

Второй тур

29 сентября, среда

"Бавария" - "Динамо"

"Бенфика" - "Барселона"

Третий тур

20 октября, среда

"Барселона" - "Динамо"

"Бенфика" - "Бавария"

Четвертый тур

2 ноября, вторник

"Динамо" - "Барселона"

"Бавария" - "Бенфика"

Пятый тур

23 ноября, вторник

"Динамо" - "Бавария"

"Барселона" - "Бенфика"

Шестой тур

8 декабря среды

"Бенфика" - "Динамо"

"Бавария" - "Барселона"

Лига конференций 2021/22. Групповой турнир

Группа "С"

"Заря", Луганск, Украина

ЦСКА, София, Болгария

"Рома", Рим, Италия

"Буде-Глимт",Норвегия

Первый тур

16 сентября, четверг

"Буде-Глимт" - "Заря"

"Рома" - ЦСКА

Второй тур

30 сентября, четверг

"Заря" - "Рома"

ЦСКА - "Буде Глимт"

Третий тур

21 октября, четверг

ЦСКА - "Заря"

"Буде-Глимт" - "Рома"

Четвертый тур

4 ноября, четверг

"Заря" - ЦСКА

"Рома" - "Буде-Глимт"

Пятый тур

25 ноября, четверг

"Рома" - "Заря"

"Буде-Глимт" - ЦСКА

Шестой тур

9 декабря четверг

"Заря" - "Буде-Глимт"

ЦСКА - "Рома"

Примечания: а) матчи будет транслировать интернет-сервис "Мегого" в подписках "Максимальная" - 300 грн в месяц и "Спорт" - 200 грн в месяц; б) в Лиге чемпионов две лучшие команды группы выходят в 1/8 финала, худшая - выбывает из еврокубков, третья - в 1/16 Лиги Европы; в Лиге конференций - первая команда группы попадает в 1/8 финала, вторая - в 1/16 финала, третья и четвертая - выбывают из еврокубков.