"Динамо" с ничьей стартовал в Лиге чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
Просмотров: 189
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 441
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 693
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 405
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2160
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 558
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 468
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1107
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
Первую награду Олимпиады для Украины завоевала Дарья Билодид
Первую награду Олимпиады для Украины завоевала Дарья Билодид
&quot;Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить&quot;
"Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить"
&quot;Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле&quot;
"Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле"
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 441
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 657
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 594
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 684
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2430
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 198
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
четверг, 16 сентября 2021 00:25

"Динамо" с ничьей стартовал в Лиге чемпионов

  Комментировать

Киевское "Динамо" провело стартовый матч Лиги чемпионов 2021/22. Дома подопечные тренера 76-летнего Мирчи Луческу сыграли вничью с португальской "Бенфикой" - 1:1.

- Был уверен, что "Динамо" не проиграет, - говорит Игорь Яворский, 62 года, бывший футболист и тренер. - Киевляне набрали прекрасную форму, команда вышла на новый уровень, когда можно не проигрывать дома большим клубам и даже иметь реальные шансы на победу. Каждый футболист знает требования тренера и придерживается их. Понравился Цыганков работой в защите. Никогда раньше не видел, чтобы Виктор так работал на оборону.

Конечно, были и ошибки. Несколько раз без причины теряли мяч и натыкались на контратаки "Бенфики". Надежно сыграл Денис Бойко, который теперь так просто не отдаст место в воротах.

Не могу однозначно осуждать тренеров, которые в свое время отправляли Шапаренко в дублирующий состав. Это тоже элемент роста игрока. Возможно, предыдущие наставники не нашли подход к Николаю. Луческу сразу почувствовал, что это талант, и сумел настроить на нужную команде волну. Не удивлюсь, если Шапаренко первым из нынешнего состава киевлян поедет за границу в большой клуб.

Романа Яремчука в составе "Бенфики" почти не видел на поле. Дважды ударил по воротам и его заменили на 60-й минуте. Те, кто вышел вместо него, тоже не впечатлили.

Футбол. Лига чемпионов 2021/22. Групповой турнир

Группа "D"

"Шахтер", Донецк, Украина

"Интер", Милан, Италия

"Реал", Мадрид, Испания

"Шериф", Тирасполь, Молдова

Первый тур

15 сентября, среда

"Шериф" - "Шахтер"

"Интер" - "Реал"

Второй тур

28 сентября, вторник

"Шахтер" - "Интер"

"Реал" - "Шахтер"

Третий тур

19 октября, вторник

"Шахтер" - "Реал"

"Интер" - "Шериф"

Четвертый тур

3 ноября, среда

"Реал" - "Шахтер"

"Шериф" - "Интер"

Пятый тур

24 ноября, среда

"Интер" - "Шахтер"

"Шериф" - "Реал"

Шестой тур

7 декабря вторник

"Шахтер" - "Шериф"

"Реал" - "Интер"

Группа "Е"

"Динамо", Киев, Украина

"Барселона", Испания

"Бенфика", Лиссабон, Португалия

"Бавария", Мюнхен, Германия

Первый тур

14 сентября, вторник

"Динамо" - "Бенфика" - 0: 0

"Барселона" - "Бавария" - 0: 3

Второй тур

29 сентября, среда

"Бавария" - "Динамо"

"Бенфика" - "Барселона"

Третий тур

20 октября, среда

"Барселона" - "Динамо"

"Бенфика" - "Бавария"

Четвертый тур

2 ноября, вторник

"Динамо" - "Барселона"

"Бавария" - "Бенфика"

Пятый тур

23 ноября, вторник

"Динамо" - "Бавария"

"Барселона" - "Бенфика"

Шестой тур

8 декабря среды

"Бенфика" - "Динамо"

"Бавария" - "Барселона"

Лига конференций 2021/22. Групповой турнир

Группа "С"

"Заря", Луганск, Украина

ЦСКА, София, Болгария

"Рома", Рим, Италия

"Буде-Глимт",Норвегия

Первый тур

16 сентября, четверг

"Буде-Глимт" - "Заря"

"Рома" - ЦСКА

Второй тур

30 сентября, четверг

"Заря" - "Рома"

ЦСКА - "Буде Глимт"

Третий тур

21 октября, четверг

ЦСКА - "Заря"

"Буде-Глимт" - "Рома"

Четвертый тур

4 ноября, четверг

"Заря" - ЦСКА

"Рома" - "Буде-Глимт"

Пятый тур

25 ноября, четверг

"Рома" - "Заря"

"Буде-Глимт" - ЦСКА

Шестой тур

9 декабря четверг

"Заря" - "Буде-Глимт"

ЦСКА - "Рома"

Примечания: а) матчи будет транслировать интернет-сервис "Мегого" в подписках "Максимальная" - 300 грн в месяц и "Спорт" - 200 грн в месяц; б) в Лиге чемпионов две лучшие команды группы выходят в 1/8 финала, худшая - выбывает из еврокубков, третья - в 1/16 Лиги Европы; в Лиге конференций - первая команда группы попадает в 1/8 финала, вторая - в 1/16 финала, третья и четвертая - выбывают из еврокубков.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" с ничьей стартовал в Лиге чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 10539
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 7686
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 4140
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 3861
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 3726
Спорт
Джоковича зажала история
Джоковича зажала история
Свитолина проиграла четвертьфинал 19-летней сопернице
Свитолина проиграла четвертьфинал 19-летней сопернице Просмотров: 63
Очередная нелепость Шевченко
Очередная нелепость Шевченко Просмотров: 315
"На Зинченко и Малиновского вылили кучу критики"
"На Зинченко и Малиновского вылили кучу критики" Просмотров: 144
"Шахтер" стабилизирует игру в следующем году
"Шахтер" стабилизирует игру в следующем году Просмотров: 54
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
Голосов: 6
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть