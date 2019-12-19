"Динамо" играет в бесперспективный футбол

 
Ексклюзивы
1/5
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 468
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1206
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 873
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1134
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1557
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2799
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 540
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2565
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1188
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1134
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 531
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1188
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2718
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11259
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 декабря 2019
Просмотров: 171
Спокуса потрібності
Якось непомітно настали часи, коли дуже поменшало людей, яким ти можеш розказати, припустімо, анекдот про Брежнєва, і той анекдот буде їм смішний. ...
пятница, 20 декабря 2019 06:10

"Динамо" играет в бесперспективный футбол

  Комментировать

У "Динамо" уменьшились финансовые возможности. Клуб пытается выжать максимальный результат при минимальных затратах. Это возможно сделать с творческим, сильным тренером, который не боится ответственности и экспериментов, имеет четкое видение развития команды.

Алексей Михайличенко, как и его предшественник, Александр Хацкевич, не очень понимает, какие цели ставит перед собой. Хочет играть в футбол, который был во времена Лобановского. Но время идет. В футболе много изменений. В частности, в подготовке игроков. Если в предыдущих матчах "Динамо" еще как-то бежало, то в последних с этим проблемы.

Невыход в 1/16 финала Лиги Европы — не трагедия. Больше беспокоит, что не видно света в конце тоннеля. Хацкевич дважды выводил "Динамо" в плей-офф, но что это изменило? Не выиграть у команд уровня "Скендербеу" или "Лугано" — это удар по амбициям, потому что все привыкли видеть "Динамо" успешным, зрелищным.

Особым стал выездной матч против "Мальме". В первом тайме команда действовала хорошо, побеждала. Потом остановились и дали сопернику не только выровнять игру, но и повести в счете. Есть подозрение, что у футболистов "Динамо" отсутствует понятие борьбы и спортивных амбиций. С "Десной" тоже крайне мало было моментов. Киевляне вышли вперед, а потом остановились.

Кадровое усиление зимой вряд ли что-то изменит. Сколько уже было новичков за последние годы, но пользу команде принесли единицы. Летом подписали Александра Караваева, Жерсона Родригеса и Мохаммеда Кадири. Команда не стала сильнее. Перед этим покупали бразильцев. Не понимаю, почему Пиварич нужен сборной Хорватии, но совсем не нужен "Динамо". Участник финального матча Кубка мира не может быть неквалифицированным. "Динамо" имеет проблемы в середине поля. Кадири может только забирать мяч. Современный опорный полузащитник так не играет.

Молодым талантливым спортсменам рассчитывать на собственный прогресс в "Динамо" тоже не приходится. Нужно вовремя продавать футболистов. Не обойдется Цыганков дороже, играя в незрелищный футбол, не привлекающий болельщиков. Никто не заинтересуется таким. Аналогично — Миколенко.

"Динамо" не гарантировано второе место во второй части сезона. Во встрече "Заря" — "Шахтер" был рисунок игры. Тренер "Зари" Виктор Скрипник знает, чего хочет достичь. Есть комбинации, рассчитанные на семь-восемь ходов, пока что все держится на четырех-пяти. Игрокам еще не хватает класса, опыта. Но они учатся, двигаются вперед. Идеи главного тренера просматриваются с матча в матч. "Динамо" каждый поединок показывает одинаково бесперспективный футбол.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ, футбольный эксперт
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" играет в бесперспективный футбол». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 29952
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 20664
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке Просмотров: 12006
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 10368
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 7281
Спорт
"Заря" прогрессирует быстрее всего
"Заря" прогрессирует быстрее всего
"Ливерпуль" станет чемпионом
"Ливерпуль" станет чемпионом Просмотров: 9
Зинченко стоит покинуть "Манчестер Сити"
Зинченко стоит покинуть "Манчестер Сити" Просмотров: 81
У Михайличенко нет контакта с игроками
У Михайличенко нет контакта с игроками Просмотров: 54
"Кто-то из очень высоких чинов приказал "остановить это безобразие"
"Кто-то из очень высоких чинов приказал "остановить это безобразие" Просмотров: 306
Больше всего комментируют
11
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
10
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
2
Убийство Шеремета: в полиции опровергли подозрения, что экспертизы не соответствовали действительности
Голосов: 830
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua