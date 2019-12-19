"Динамо" играет в бесперспективный футбол

У "Динамо" уменьшились финансовые возможности. Клуб пытается выжать максимальный результат при минимальных затратах. Это возможно сделать с творческим, сильным тренером, который не боится ответственности и экспериментов, имеет четкое видение развития команды.

Алексей Михайличенко, как и его предшественник, Александр Хацкевич, не очень понимает, какие цели ставит перед собой. Хочет играть в футбол, который был во времена Лобановского. Но время идет. В футболе много изменений. В частности, в подготовке игроков. Если в предыдущих матчах "Динамо" еще как-то бежало, то в последних с этим проблемы.

Невыход в 1/16 финала Лиги Европы — не трагедия. Больше беспокоит, что не видно света в конце тоннеля. Хацкевич дважды выводил "Динамо" в плей-офф, но что это изменило? Не выиграть у команд уровня "Скендербеу" или "Лугано" — это удар по амбициям, потому что все привыкли видеть "Динамо" успешным, зрелищным.

Особым стал выездной матч против "Мальме". В первом тайме команда действовала хорошо, побеждала. Потом остановились и дали сопернику не только выровнять игру, но и повести в счете. Есть подозрение, что у футболистов "Динамо" отсутствует понятие борьбы и спортивных амбиций. С "Десной" тоже крайне мало было моментов. Киевляне вышли вперед, а потом остановились.

Кадровое усиление зимой вряд ли что-то изменит. Сколько уже было новичков за последние годы, но пользу команде принесли единицы. Летом подписали Александра Караваева, Жерсона Родригеса и Мохаммеда Кадири. Команда не стала сильнее. Перед этим покупали бразильцев. Не понимаю, почему Пиварич нужен сборной Хорватии, но совсем не нужен "Динамо". Участник финального матча Кубка мира не может быть неквалифицированным. "Динамо" имеет проблемы в середине поля. Кадири может только забирать мяч. Современный опорный полузащитник так не играет.

Молодым талантливым спортсменам рассчитывать на собственный прогресс в "Динамо" тоже не приходится. Нужно вовремя продавать футболистов. Не обойдется Цыганков дороже, играя в незрелищный футбол, не привлекающий болельщиков. Никто не заинтересуется таким. Аналогично — Миколенко.

"Динамо" не гарантировано второе место во второй части сезона. Во встрече "Заря" — "Шахтер" был рисунок игры. Тренер "Зари" Виктор Скрипник знает, чего хочет достичь. Есть комбинации, рассчитанные на семь-восемь ходов, пока что все держится на четырех-пяти. Игрокам еще не хватает класса, опыта. Но они учатся, двигаются вперед. Идеи главного тренера просматриваются с матча в матч. "Динамо" каждый поединок показывает одинаково бесперспективный футбол.