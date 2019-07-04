"Динамо" должно перестроить игру в середине поля

Киевское "Динамо" 1 июля отправилось на двухнедельный сбор в Австрию. Там подопечные 45-летнего Александра Хацкевича будут проводить подготовку к новому сезону. Сыграют пять товарищеских матчей.

Хацкевич взял 28 игроков. Отсутствует бразилец Сидклей. Прошлым летом в "Динамо" перебрались сразу три представителя этой страны. Никто из них так и не смог стать футболистом основного состава. Че Че и Витор Буэно вернулись в Бразилию в начале весны, а Сидклей смог задержаться на сезон.

По стилю игры Сидклей не подходит тренерскому штабу. Ранее бразильца спасал универсализм, умение сыграть на нескольких позициях. Прогресс Миколенко, приход Де Пени и Караваева исключают появление Сидклея даже на скамейке запасных.

Первоочередной задачей тренерского штаба в Австрии будет перестройка игры середины поля "Динамо". В предыдущих сезонах стало ясно, что именно слабая игра полузащиты не дает возможности реально претендовать на чемпионство. Причина – сегодняшние полузащитники похожи по своему стилю, имеют примерно одинаковые сильные и слабые стороны. За исключением Шапаренко, других полузащитников трудно разделить на футболистов атаки или обороны. Скорее, они действуют от собственной штрафной до штрафной соперника. Поэтому приходится строить атаки как раз из-за активности на флангах Вербича и Цыганкова.

Проблематичность ситуации понимает и тренерский штаб. Первым новичком летом стал опорник Мохаммед Кадири. Также "Динамо" ведет активный поиск атакующего полузащитника.

Появление Кадири в команде означает уход нескольких полузащитников. Прежде всего, Гармаша и Сидорова. Первый проиграл конкуренцию за место в составе и был удален в кубковой игре против "Шахтера". Второй никак не наберет форму. Также в зоне риска Александр Андриевский.

Интересно, как Хацкевич смоделирует игру, учитывая подписание Кадири и приход в команду Висенте Гомеса - испанца, который будет помощником главного тренера.

Гомес помогал Сергею Реброву, предшественнику Хацкевича. Тогда команда играла с так называемым перевернутым треугольником. Рыбалка или Велозу располагались ближе к защитникам, в их функции входили не только черновая работа, но и начало атак и переход из обороны в атаку. Два других полузащитника больше прессинговали соперника, закрывали свои позиции и атаковали вторым темпом.

Если "Динамо" вернется к такой схеме игры, то Кадири расположится ближе к защитникам, а два футболиста будут играть выше. При таких обстоятельствах сомнительные перспективы будут у Шапаренко и Дуэлунда. Они больше привыкли играть под нападающим.

Другой вариант - переход на классическую схему в два опорника и одного полузащитника, играющего выше. Обычно в опорной зоне располагаются два игрока, но их обязанности отличаются: один играет исключительно на разрушение, а другой - на создание.

4 июля динамовцы провели первый контрольный матч против румынского "Ботошани".