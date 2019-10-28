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вторник, 29 октября 2019 05:50

Чемпионы и шампанское

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Продолжается седьмой розыгрыш юношеской лиги УЕФА. В соревнованиях принимают участие украинские "Шахтер" и "Динамо". И уже седьмой год значительная часть совсем не последних украинских журналистов почему-то называет эти соревнования "юношеской лигой чемпионов". Зачем эта маленькая ложь хорошо осведомленным и информированным людям?

Причины могут быть две. Первая — наш юношеский и детский спорт за многие десятилетия настолько напитался обманами и подставами, что без лжи о нем и не скажешь. Вторая — люди, которые называют юношескую лигу "лигой чемпионов", воспитаны на бессмертных советских традициях. Среди них ложь — на первом месте.

Когда-то в закрытом от мира СССР мы не знали, что пойло, которое у нас называли портвейном, напоминает настоящий портвейн только тем, что жидкий. Что виноградная "шипучка", которую у нас звали шампанским, похожа на настоящее шампанское только пузырьками. А отечественный "коньяк" тождественен с настоящим коньяком только содержанием спирта. Теперь мы знаем, что такое настоящее шампанское. Его в магазинах сколько угодно по цене от тысячи гривен за бутылку. Много не выпьешь. То же касается всего остального и футбола тоже.

Но как же не хочется признавать, что мы всю жизнь обманывали и продолжаем обманывать неизвестно кого, выдавая сомнительный напиток, смешанный неизвестно как на Сырецкой улице в Киеве, за благородное шампанское. Лучше не замечать этой лжи и продолжать врать везде, где только можно. Что с этим делать?

Журналистам посоветовал бы чаще думать, прежде чем писать. А юным футболистам, которых они отправили на несуществующую в природе "юношескую лигу чемпионов", пожелал бы пить на праздники настоящее французское шампанское — другого не бывает. Им сильно не напьешься, потому что дороговато, зато почувствуешь настоящий вкус. Чтобы впоследствии стремиться к настоящей Лиге чемпионов. Цена соответствующая.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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