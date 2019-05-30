"Челси" выиграл Лигу Европы

В финальном матче Лиги Европы по футболу английский "Челси" не оставил шансов землякам из "Арсенала" - 4:1. Результат неожиданный, а счет матча - сенсационный.

Обе команды в первом тайме искали ключи к тому, чтобы добиться успеха во втором. Закономерные - 0:0. После забитых двух мячей "Челси" во втором тайме на поле появился тактический хаос. Команды отступили от своего плана на игру. Особого зрелища, несмотря на пять голов за тайм, я не увидел. Скорее это напоминало соревнование - кто кого перебегает или имеет лучшую физическую подготовку.

В общем, результат - справедлив. "Челси" подходил к своим моментам тщательно. Пытались использовать каждую возможность. Команда Сарри забила мячи, которые являются украшением футбола. Начиная от гола Жиру и заканчивая последним голом Азара. Этого нельзя сказать об "Арсенале". Они проигрывали - 0:3, забили один мяч, а дальше недопустимо теряли возможности для взятия ворот.

У "Арсенала" должна была быть большая мотивация. Победа в Лиге Европы давала путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Найти однозначный ответ на провал в финале сложно. Тренер "Арсенала" Унаи Эмери ни в одной своей предыдущей команде не создавал чего-то системного. Его коллективы постоянно менялись, искали что-то новое. В начале у Унаи Эмери в "Арсенале" многое получалось. Это можно объяснить, что испанский тренер пришел на место Арсена Венгера, который работал с "Арсеналом" долго. На определенное время новый тренер и его подходы дали команде новую мотивацию. В конце сезона, возможно, где-то не хватило сил. Или "канониры" просто перегорели в важном матче.

Тренер "Челси" 60-летний Маурицио Сарри, выиграв в этом сезоне Лигу Европы, получил первый трофей за карьеру. Итальянский тренер больше ассоциируется с построением игры, а не с результатами. Трофей должен улучшить его позиции в клубе. Не секрет, что ходит много разговоров о возможной отставке тренера и перехода в "Ювентус". Сарри имеет собственное видение и играет в футбол, развивающий исполнителей. Конечно, такой подход сложен, требует большей сыгранности. Если Сарри останется в "Челси", то в следующем сезоне ему будет работаться спокойнее: победа в Лиге Европы - иммунитет на критику.