"Челси" выиграл Лигу Европы

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
1 Просмотров: 981
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1512
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1818
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2574
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1251
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 531
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 7038
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7641
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3690
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 54
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 432
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2574
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 22447
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 162
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 00:25

"Челси" выиграл Лигу Европы

  Комментировать
 

В финальном матче Лиги Европы по футболу английский "Челси" не оставил шансов землякам из "Арсенала" - 4:1. Результат неожиданный, а счет матча - сенсационный.

Обе команды в первом тайме искали ключи к тому, чтобы добиться успеха во втором. Закономерные - 0:0. После забитых двух мячей "Челси" во втором тайме на поле появился тактический хаос. Команды отступили от своего плана на игру. Особого зрелища, несмотря на пять голов за тайм, я не увидел. Скорее это напоминало соревнование - кто кого перебегает или имеет лучшую физическую подготовку.

В общем, результат - справедлив. "Челси" подходил к своим моментам тщательно. Пытались использовать каждую возможность. Команда Сарри забила мячи, которые являются украшением футбола. Начиная от гола Жиру и заканчивая последним голом Азара. Этого нельзя сказать об "Арсенале". Они проигрывали - 0:3, забили один мяч, а дальше недопустимо теряли возможности для взятия ворот.

У "Арсенала" должна была быть большая мотивация. Победа в Лиге Европы давала путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Найти однозначный ответ на провал в финале сложно. Тренер "Арсенала" Унаи Эмери ни в одной своей предыдущей команде не создавал чего-то системного. Его коллективы постоянно менялись, искали что-то новое. В начале у Унаи Эмери в "Арсенале" многое получалось. Это можно объяснить, что испанский тренер пришел на место Арсена Венгера, который работал с "Арсеналом" долго. На определенное время новый тренер и его подходы дали команде новую мотивацию. В конце сезона, возможно, где-то не хватило сил. Или "канониры" просто перегорели в важном матче.

Тренер "Челси" 60-летний Маурицио Сарри, выиграв в этом сезоне Лигу Европы, получил первый трофей за карьеру. Итальянский тренер больше ассоциируется с построением игры, а не с результатами. Трофей должен улучшить его позиции в клубе. Не секрет, что ходит много разговоров о возможной отставке тренера и перехода в "Ювентус". Сарри имеет собственное видение и играет в футбол, развивающий исполнителей. Конечно, такой подход сложен, требует большей сыгранности. Если Сарри останется в "Челси", то в следующем сезоне ему будет работаться спокойнее: победа в Лиге Европы - иммунитет на критику.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ, футбольный эксперт
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Челси" выиграл Лигу Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 36855
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 22456
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 17577
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 9873
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9482
Спорт
"Ливерпуль" будет фаворитом финала Лиги чемпионов
"Ливерпуль" будет фаворитом финала Лиги чемпионов
Цена медали
Цена медали Просмотров: 81
"Арсенал" обыграет "Челси"
"Арсенал" обыграет "Челси" Просмотров: 18
Наши победили американцев на Кубке мира
Наши победили американцев на Кубке мира Просмотров: 18
"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо"
"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Просмотров: 36
Больше всего комментируют
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
5
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
2
Показали фото труднопроходимых склонов Карпат
2
Google запустит завод для строительства беспилотников
Голосов: 970
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua