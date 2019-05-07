"Аякс" способен продать футболистов на девять миллиардов гривен

Сегодня нидерландский "Аякс" впервые за 24 года может стать финалистом Лиги чемпионов по футболу. Для этого подопечным тренера Эрика Тэн Хаага достаточно не проиграть дома английскому "Тоттенхэму" в ответном полуфинальном матче.
"Аякс" - главная сенсация нынешнего турнира. Выделяем пять основных игроков команды.
Матейс Де Лигт, 19 лет
Позиция - центральный защитник
Характеристики - прекрасно понимает игру, хорошо ведет воздушную борьбу
Стоимость - 70 млн евро, 2,1 млрд грн
Претенденты: "Барселона", Испания; "Ювентус", Турин, Италия
Фрэнки Де Йонг, 21 год
Позиция - центральный полузащитник
Характеристики - сильный позиционно, обладает тонким пасом
Стоимость - 86 млн евро, 2,58 млрд грн
Со следующего сезона будет играть за "Барселону"
Донни ван де Бек, 22 года
Позиция - центральный атакующий полузащитник
Характеристики - неклассический диспетчер, человек, способный поддержать атаку другим темпом, всегда предлагает решения в наступлении, хорошо открывается под передачу
Стоимость - 60 млн евро, 1,8 млрд грн
Претендент - "Реал", Мадрид, Испания
Хаким Зиеш, 26 лет, Марокко
Позиция - центральный / фланговый атакующий полузащитник
Характеристики - техника, дриблинг, скорость, левая нога
Стоимость - 50 млн евро, 1,5 млрд грн
Претенденты - "Бавария", Мюнхен, Германия; "Боруссия", Дортмунд, Германия
Давид Нерес, 22 года, Бразилия
Позиция - фланговый нападающий
Характеристики - скорость
Стоимость - 40 млн евро, 1,2 млрд грн
Претенденты - "Манчестер Сити"; "Пари Сен-Жермен", Париж, Франция
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
8 мая, среда
"Аякс", Амстердам, Нидерланды - "Тоттенхэм", Лондон, Англия
22:00 по киевскому времени. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф", рассчитанный на 54 950 зрителей. Прогноз погоды: + 9°С
Судья Брих, 43 года, Германия
ТВ: "Футбол 2"
Первый матч - 1:0
Вчера во втором полуфинале английский "Ливерпуль" принимал испанскую "Барселону", которая выиграла домашний матч - 3:0.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде, Испания
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