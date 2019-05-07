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среда, 08 мая 2019 00:10

"Аякс" способен продать футболистов на девять миллиардов гривен

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Сегодня нидерландский "Аякс" впервые за 24 года может стать финалистом Лиги чемпионов по футболу. Для этого подопечным тренера Эрика Тэн Хаага достаточно не проиграть дома английскому "Тоттенхэму" в ответном полуфинальном матче.

"Аякс" - главная сенсация нынешнего турнира. Выделяем пять основных игроков команды.

Матейс Де Лигт, 19 лет

Позиция - центральный защитник

Характеристики - прекрасно понимает игру, хорошо ведет воздушную борьбу

Стоимость - 70 млн евро, 2,1 млрд грн

Претенденты: "Барселона", Испания; "Ювентус", Турин, Италия

Фрэнки Де Йонг, 21 год

Позиция - центральный полузащитник

Характеристики - сильный позиционно, обладает тонким пасом

Стоимость - 86 млн евро, 2,58 млрд грн

Со следующего сезона будет играть за "Барселону"

Донни ван де Бек, 22 года

Позиция - центральный атакующий полузащитник

Характеристики - неклассический диспетчер, человек, способный поддержать атаку другим темпом, всегда предлагает решения в наступлении, хорошо открывается под передачу

Стоимость - 60 млн евро, 1,8 млрд грн

Претендент - "Реал", Мадрид, Испания

Хаким Зиеш, 26 лет, Марокко

Позиция - центральный / фланговый атакующий полузащитник

Характеристики - техника, дриблинг, скорость, левая нога

Стоимость - 50 млн евро, 1,5 млрд грн

Претенденты - "Бавария", Мюнхен, Германия; "Боруссия", Дортмунд, Германия

Давид Нерес, 22 года, Бразилия

Позиция - фланговый нападающий

Характеристики - скорость

Стоимость - 40 млн евро, 1,2 млрд грн

Претенденты - "Манчестер Сити"; "Пари Сен-Жермен", Париж, Франция

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

8 мая, среда

"Аякс", Амстердам, Нидерланды - "Тоттенхэм", Лондон, Англия

22:00 по киевскому времени. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф", рассчитанный на 54 950 зрителей. Прогноз погоды: + 9°С

Судья Брих, 43 года, Германия

ТВ: "Футбол 2"

Первый матч - 1:0

Вчера во втором полуфинале английский "Ливерпуль" принимал испанскую "Барселону", которая выиграла домашний матч - 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде, Испания

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