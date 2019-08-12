Ярмоленко лучше уехать из Англии

В чемпионате Англии будут играть двое украинцев - 22-летний Александр Зинченко с "Манчестер Сити" и Андрей Ярмоленко, 30 лет, представляющий "Вест Хэм". В Испании в составе "Реала" находится вратарь Андрей Лунин, 20 лет, а из немецкого "Шальке" пока никуда не ушел 29-летний Евгений Коноплянка. На итальянском чемпионате двое украинцев: Руслан Малиновский, 26 лет, будет играть за "Аталанту", 28-летний Евгений Шахов - за "Лечче".

Зинченко начнет сезон в необычном для любого украинского легионера статусе - фаворита. Левый защитник популярен среди болельщиков и тренерского штаба "Манчестер Сити", важен в тактическом плане - помогает в центре поля. Два конкурента, которых разгромил в борьбе за место в составе весной, уже не в команде. А новый, пришедший из голландского ПСВ - отнюдь не звезда. Остается только сохранить характер, уровень игры, интенсивность на тренировках и скромность. Думаю, Александру это под силу. Поскольку именно эти качества игрока не раз отмечал его главный тренер Хосеп Гвардиола. Позитивный настрой и умение переключаться также в пользу игрока. Поэтому можно ожидать успех.

С Малиновским сложнее. Новая сильная лига. Команда с сумасшедшей физической выносливостью, чем Руслан не впечатляет. Упрямый требовательный тренер, который не любит ротацию и видит этого опорника в атаке, а не в центре поля. Здесь, несмотря на участие в трех турнирах, место в составе придется выгрызать. Впрочем, похоже, украинец получит достаточно игровых минут. А его замечательные пасы и удары с 18-25 метров способны добавить "Аталанте" то, в чем она не поражает.

Судьба Андрея Лунина вообще неясна. Даже несмотря на минимум отыгранных матчей, его высокий уровень в Испании заметили. В аренде в клубе Высшей лиги он способен заиграть. Но текущее место третьего вратаря "Реала" - тупик. Да и второго - скорее во вред. Ему нельзя терять время в запасе.

После двух тяжелых травм я бы не советовал Андрею Ярмоленко оставаться в Англии. "Вест Хэм" разыгрался в отсутствии украинца, а интенсивный футбол команды и лиги уже может оказаться не под силу Андрею. Позиции Евгения Коноплянки в немецком "Шальке" после сезона 2018/19 значительно упали, прежде всего из-за отсутствия особого желания работать.

Евгений Шахов только начинает карьеру в сильнейших лигах. Он отлично проявил себя в греческом ПАОКе, получил теплую встречу в "Лечче", является одним из самых опытных игроков в команде и должен войти в группу ее лидеров. Дело в том, что новичку серии А прогнозируют вылет. Его ждут страдания. Солидной игры и борьбы Шахова может не хватить. Ни команде, ни ему самому.