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пятница, 17 мая 2019 00:20

Английский футбол подняли иностранные тренеры

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Уровень английского футбола подобен уровню Лиги чемпионов. Недаром в финалах еврокубков сыграют четыре английские команды.

Причина успеха - англичане открыли собственный футбол для иностранцев. Прежде всего, тренеров. Если раньше это был английский футбол с английскими тренерами, то сейчас в Премьер-лиге работают специалисты мировых школ - Германии, Испании, Аргентины, Италии, Португалии.

Итог сезона - справедлив. Чемпионат Англии - это не кубки, где противостояние состоит из двух матчей. В чемпионате стоит побеждать в каждой игре. Права на ошибку почти нет. "Манчестер Сити" имеет собственную концепцию футбола, которой не изменяет. Гвардиола довел игру команды почти до автоматизма. Владелец клуба имеет возможность не только надеяться на прибыль, но и тратить деньги на команду. Наверное, именно в этом "Ливерпуль" оказался немного хуже. В плане психологии команда Клоппа пока не готова опережать "Манчестер Сити". Некоторые ничьи были излишни. В следующем сезоне это должно быть огромной мотивацией для самого Клоппа и его игроков - стать еще лучше и в конце концов опередить "Манчестер Сити". Имеющиеся игроки могут дальше прогрессировать, стоит также рассчитывать на усиление летом. По сравнению с прошлым сезоном "Ливерпуль" прогрессирует, но этого пока недостаточно, чтобы выиграть АПЛ. Однако есть предпосылки считать, что выигрыш чемпионата следующего сезона будет по силам команде Клоппа. Стоит более удачно играть против главного конкурента в очных матчах.

Понравилась работа Почеттино в "Тоттенхэме". Аргентинский тренер выжимает максимум из команды.

Если бы имел большие возможности - "шпоры" могли бы претендовать на большее, чем третье место. Распределить силы между чемпионатом и Лигой чемпионов было непросто. Тем более, ряд ключевых игроков, начиная главным форвардом Кейном - травмированы.

Испанцу Унаи Эмери пока трудно составить из имеющегося материала команду в "Арсенале".

Идет системная работа построения новых принципов игры. "Арсенал" стал понятен, быстрее и динамичнее. Но стабильности не хватает. Постоянная ротация не идет на пользу результату. Стоит отдать должное испанскому специалисту. Он делает то, что считает нужным, а не то, чего хотят игроки. Не боялся ставить звезд на место, если они снижали к себе требования. Пока "канониры" не выглядят командой, которая готова играть сезон с начала без раскачек.

Тренер Сульшер пришел в "Манчестер Юнайтед" в то время, когда надо было набирать очки.

Соперников высокого класса не было. Сульшер сделал игру команды более динамичной в атаке. И это несмотря на приход к рулю посреди сезона. МЮ летом стоит провести перезагрузку, привести игру к уровню амбиций клуба. Этого не смогли сделать предшественники - Ван Гал и Моуриньо.

Проблемы "Челси" - уход тренера-прагматика Конте и приход тренера-романтика Сарри. Такое не проходит бесследно.

От защитной модели до атакующей - путь непростой. Пройти его трудно, если часть игроков хочет уйти, а у клуба запрет на подписание новых. Сначала был эмоциональный подъем от того, что у команды начало выходить с первых матчей. Когда начались проблемы, возникала напряженность.

В этом сезоне в АПЛ играли два украинца - Александр Зинченко в "Манчестер Сити" и Андрей Ярмоленко в "Вест Хэме".

Зинченко прогрессировал, умел ухватиться в нужный момент за свой шанс. Александр знает, что он умеет, чувствует себя в коллективе своим. Понимает, что от него хотят. Вижу его абсолютно гармоничным игроком в команде Гвардиолы. Основной левый защитник клуба француз Мэнди - качественный футболист, но у него много травм. Конечно, тренер хочет опираться на тех игроков, которые имеют хоть какую-то стабильность. Зинченко ничем не проигрывает здесь другим возможным претендентам на позицию левого защитника в "Манчестер Сити" - англичанину Делфу и бразильцу Данило.

Андрей Ярмоленко может физически не успевает за темпом топ-чемпионата. Нельзя 10 лет играть в чемпионате одной интенсивности, а затем перейти в чемпионат на три головы динамичнее. В 28-29 лет организм не выдерживает. Перестроиться Андрею будет крайне трудно.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ
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