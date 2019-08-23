Вместо финансиста: переселенка стала консультантом правильного питания

Переселенка из Луганска нашла свое призвание в диетологии. Фото: Еспресо TV

Перселенка из Луганска Лариса Ширяева переехала в Киев в 2014 году и нашла свое призвание. С финансового директора она переквалифицировалась в диетологи. Сейчас она имеет собственную программу диетологии.

"Всегда любила здоровый образ жизни. Меня к этому приучили родители. Папа часто говорил: дочь, ешь салат, он богат витаминами, прыгай на скакалке, делай зарядку. Помню, когда мы приезжали на море, все дети пили газировку, а я вообще не знала, что это такое", - говорит Лариса, сообщает radiosvoboda.org.

Благодаря своему хобби Лариса начала зарабатывать, будучи в декретном отпуске. Желающих попробовать выпечку было много среди молодых мамочек. Это было полезное диетическое печенье.

Выпечка стала для женщины ежедневным занятием. Однако, этого было мало. Она решила расширять свои интересы и упорно начала изучать диетологию. Сейчас она имеет свою программу в этой области.

"Поняла, что мне очень нравится диетология. Интересовало, правильный ли состав у моего печенья. Впоследствии я прошла курсы в центре занятости и выиграла грант на обучение диетолога. Мечта осуществилась. Вообще диетология – это не просто питание, это целый комплекс", – почснила Лариса.

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За два года в Украине по всем программам обеспечили собственным жильем 310 семей-переселенцев. Это 1 150 граждан.