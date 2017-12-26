Пересленка родила дочь в 50 лет

Переселенка из Донбасса 50-летняя Рита Присяжненко родила дочь на Львовщине

Переселенка из Донбасса 50-летняя Рита Присяжненко родила дочь на Львовщине. Девочку назвали Анна-Мария. Отцу ребенка Игорю Бандривському - 60 лет. Для него это первый ребенок.

Несмотря на возраст женщины, ребенок доношенный и здоровый. У нее также есть старший на 29 лет брат, говорится в сюжете телеканала "Донецкие новости".

С мужем Рита Присяжненко познакомилась в Донецке 12 лет назад. Там у него был бизнес. Когда начались боевые действия, переехали на Львовщину.

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О пополнении в семье супруги узнали накануне 60-летия мужа.

"Врач мне сказал: "Вы беременны уже 16 недель". Я вышла, мужу сказала, он, конечно, тоже был слегка удивлен. Но он всегда говорил мне, что "у меня ребенок будет". А вот когда, это вопрос времени", – говорит женщина.

Рожала Рита через несколько дней после своего 50-летия.

"Пришла на высоких каблуках в плаще. Роды прошли хорошо. У нее отошли воды, мы прокесарили. Девочка крупная с весом - 3 килограмма 900 граммов, ростом 56 сантиметров. После рождения ее положили отцу на живот", - рассказала неонатолог старосамборської центральной больницы Галина Яцыныч.

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