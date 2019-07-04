Переселенка открыла сортировочные станции в столице

Переселенка из Донецка Евгения Резникова открыла сортировочные станции в Киеве. Во дворе дома решила организовать мини-сортировочную.

Прежде чем поставить дело на ноги", ей пришлось изрядно побегать от одного чиновника к другому, написать кучу писем в разные инстанции.

"Нам до последнего не хотели отдавать домик дворника, даже требовали, чтобы мы за него платили аренду. Но я законы знаю, домик находится на придомовой территории, а значит, принадлежит жильцам. Полноценно сортировочная начала работать в ноябре 2018 года. У нас до сих пор нет никакого бумажки от властей или управляющей компании, но в то же время нам не мешают заниматься полезным делом", – рассказала Евгения, передает dnews.dn.ua.

Переселенка открыла сортировочные станции в Киеве

Сначала на мини-сортировочные работали десять человек. Сейчас - уже около трех сотен соседей объединены общей идеей. Они создали чат в Viber, где решают насущные проблемы, делятся информацией, поддерживают друг друга.

В начале июня стало известно, что в рамках программы "Общественный бюджет-2020" проект Евгении занял 23-е место. Его профинансируют.

"Сначала писали командой 5 проектов. Команда – это две соседки, с которыми начинала делать сортировку. Бюджет проекта 138 тыс. грн - мы сделаем контейнерную площадку для мусора по санитарным нормам, еще одну контейнерную площадку для сортировки. В первую очередь будем компостировать сухие листья и скошенную траву, потому что у нас к лету с осени лежали кучи, и никто их не собирался вывозить. Возможно, со временем люди придут к тому, чтобы компостировать и органические отходы со своего стола. Лично у меня уже полгода есть компостное ведро", - заверила она.

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Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок распределения жилья для переселенцев. Принятие постановления позволит применять прозрачный механизм балльной системы распределения жилья для переселенцев. А также обеспечит жильем наиболее уязвимые категории населения: семьи с несовершеннолетними детьми, в том числе с инвалидностью, беременных женщин, лиц, утративших трудоспособность, лиц пенсионного возраста.