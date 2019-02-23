Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика

Фото: Предоставлено Марией Сорокиной

В домашних условиях не получится переплавить пластик для изготовления украшений. Для этого требуется специальное оборудование - термопласт, измельчитель пластика и пресс-формы. Пластик для работы бесплатно можно брать на сортировочных станциях мусора. Но повторно использовать можно не весь пластик, а только под номером 2 и 5.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Мария Сорокина из Ясиноватой Донецкой области. В апреле 2018 года она вместе с партнером запустила бренд Re-beau по изготовлению украшений из переработанного пластика. 10% с прибыли тратит на организацию экологических акций.

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"После переезда в Киев начала сортировать мусор. Заметила, что очень много ресурсов выбрасываем. А могли бы использовать повторно и получать доход. В голове как загорелась лампочка. Поняла, что можно совместить два моих увлечения - моду и сортировку бытовых отходов, - вспоминает Мария, - Так же пришла мысль и о названии бренда. Частица Re означает повторное использование, переработку. Идея была в том, что можно быть красивой, в тренде и ответственно потреблять ресурсы".

Автор: Предоставлено Марией Сорокиной Украшения из переработанного пластика покупает молодежь, которой не безразлична эко-тема

Для работы арендуют комнату на Подоле в Киеве. Имеют специальную машину для плавления пластика - термопласт. Его собирали самостоятельно по роликам из Интернета. Также сделали более 20 пресс-форм для изготовления украшений. На старте вложили около 2 тысяч долларов собственных средств.

"Расплавить пластик можно и в домашних условиях, но его не используешь для изготовления украшений, - рассказывает Мария, - В термопласте поддерживается определенная температура. Расплавленный пластик под давлением выдавливается в форму. Дома нельзя повторить этот процесс и я не рекомендую никому делать это".

Для украшений используют пластик с маркировкой № 2 и №5. Материал берут в центре сортировки бытовых отходов "Украина без мусора". В месяц нужно около 10 килограммов пластика. Количество зависит от объема продаж.

Автор: Предоставлено Марией Сорокиной Для украшений используют пластик №2 и №5

"Нравится работать с пластиком под вторым номером. Это и крышечки от ПЭТ-бутылок и многоразовая посуда. Он более безопасен, легче плавится, перетекает, - делится Мария, - Пластик несколько раз моем и затем измельчаем. В термопласте расплавляем под определенной температурой. Далее материал заливается в пресс-формы, где застывает. Время изготовления зависит от пластика и от сложности изделия. В среднем около 30 минут".

В ассортименте - серьги и броши из переработанного пластика. Сейчас в разработке пекторали и ожерелья. Большая часть изделий для женщин. Стоимость украшений от 100 до 300 гривен.

Покупают украшения молодые люди в Киеве, Львове, Одессе, которые ответственно относятся к окружающей среде

"Влюбляюсь в каждое новое украшение, что делаем. Было время, когда носила только брошь с единорогом. Потом появились серьги зигзагом. Нравится носить одну такую, как моносережку. Больше всего восторгов у клиентов от самых первых сережек в форме капли, - делится Мария, - Летом покупали больше сережек. Осенью и зимой - броши и значки. В январе было затишье. Сейчас чувствуем определенный ажиотаж на весь ассортимент. Покупают молодые люди в Киеве, Львове, Одессе, которые ответственно относятся к окружающей среде".

Автор: Предоставлено Марией Сорокиной В месяц для работы нужно минимум 10 кг пластика

Дополнительно делают сумки из баннерного полотна и мишков из-под кофе. Стоимость сумок 300-400 гривен. Сейчас экспериментируют и делают прототипы сувенирной продукции типа блокнотов и ручек.

"Заметила, что молодые люди выбирают сумку-шоппер из ткани, вместо подобной из кожи. Туда можно положить кошелек, зонтик, - делится Мария, - Рекламные баннеры предоставляют наши партнеры. Шьют в компании-подрядчика. Какой баннер был в рекламе - такие и принты сумках. Также украшаем их декором из переработанного пластика ".

Не нужно бояться пробовать, даже если продукт кажется довольно не привычным

Коммуникация с клиентами происходит через социальные сети Facebook и Instagram. Дополнительно работает сайт-визитка и разрабатывают интернет-магазин.

"Сайт-визитка не очень удачный инструмент в продаже. Лучше и быстрее использовать готовые шаблоны сайтов для интернет-магазина. Не обязательно иметь уникальный дизайн, можно купить готовые и их подогнать под ваш стиль, - советует Мария, - Стоимость разработки от 15 тысяч гривен и до бесконечности".

Автор: Предоставлено Марией Сорокиной В домашних условиях невозможно повторить весь процесс подготовки и плавления пластика, требуется специальное оборудование

Самый опыт продажи - участие в ярмарке во время забега "Украина без мусора". Там удалось продать несколько украшений и получить отзывы от людей.

"В начале было две гипотезы: либо ничего не продадим, или будет вау-эффект. Но после мероприятия поняла, что успех легко не дается и надо работать над большими продажами, - вспоминает Мария, - Вынесли определенные уроки. Например, надо лучше оформлять витрину и продумывать упаковки. И не бояться пробовать, даже если продукт кажется довольно не привычным".

Около 10% от прибыли тратят на экологические акции. В прошлом году несколько раз вместе с волонтерами организовывали уборку Национального природного парка "Синевир". Самый яркий пластик Мария взяла для re-beau, из него вышла капсульная коллекция для Ukrainian Fashion Week, около 20-25 украшений.

Автор: Предоставлено Марией Сорокиной Бренд re-beau представлял украшения на Ukrainian Fashion Week

"Наш проект пришелся очень кстати. На неделе моды как раз начали говорить об "устойчивой" моде. Речь не только об эко-вещах, но и о разумном использовании ресурсов, этическом отношении к людям, организации труда, изготовлению без использования меха и кожи и не загрязнению окружающей среды, - делится Мария, - Дизайнера София Русинович искала для своего показа ПЭТ-бутылки. Я написала и предложила сотрудничество в будущем. Неожиданно она предложила разработать совместную коллекцию украшений на эту неделю моды. Также меня пригласили спикером по теме "устойчивой моды".

Бренд re-beau в сентябре 2018 года выиграл грант на 50 тысяч гривен в конкурсе Social Impact Award, который проходящей в 20 странах для социальных бизнесов. Деньги планирует потратить на новое упаковки и развитие бизнеса. Хотят делать изделия из стекла и приобрести более мощную машину для измельчения пластика.

Автор: Предоставлено Марией Сорокиной Примерно 10% от прибыли Мария тратит на экологические акции

Мария Сорокина родом из Ясиноватой Донецкой области. По образованию программист, но не работала по специальности. Окончила курсы стилиста в Донецком институте конструирования и моделирования одежды. В 2014 году переехала в Кропивницкий, а через два года - в Киев. Там она работала в сфере строительства энергоэффективных домов и начала интересоваться темой экологии и сортировки мусора .

Чтобы зарабатывать на создании украшений из природного камня, нужно вложить около 100 тысяч гривен. Деньги надо на закупку материалов, фурнитуры, фотоаппарата и рекламу. Однако можно постепенно собирать все необходимое, оттачивать мастерство и искать постоянных клиентов.