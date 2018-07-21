Переселенцы рассказали, как начать работать аниматорами

Фото: Предоставлено Викторией Фещенко

Для работы аниматором на детских праздниках нужно разработать сценарий с персонажами, иметь костюм, музыкальную технику и реквизит. На это потребуется около 10 тысяч гривен. Стоит каждые три месяца обновлять костюмы, разрабатывать новые конкурсы, придумывать интересные игры и танцевальные анимации, следить за мультипликационными новинками. Об этом Gazeta.ua рассказывает Виктория Фещенко из Ясиноватой Донецкой области. Она с семьей переехала в Черкассы. И в 2015 году вместе с мужем Валерием создала студию аниматоров "ВиВа". В названии объединили первые две буквы своих имен.

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"В Черкассах начали искать работу. Исследовали рынок и увидели, что не хватает качественной анимации на детских праздниках, ярких и креативных идей, - делится Виктория, - В центре занятости прошла обучение. Защитила там бизнес-план и получила финансовую помощь. Дали около 6000 гривен на старт бизнеса".

В наличии был ноутбук, микрофон и несколько наработанных тем для детского праздника. Деньги на новую акустическую систему, лазерную установку, стойки и другое оборудование предоставила Международная организация миграции. Первые костюмы покупали в секонд хенде. Далее, уже заказывали в ателье и через интернет. Сейчас каждые три месяца обновляют реквизит и сценические образы.

Автор: Предоставлено Викторией Фещенко Часто на детский праздник заказывают персонажа полубога Мауи

"Нужно около 8-10 тысяч гривен, если шить костюмы новых героев и реквизиты, разрабатывать сценарий и интересные задания, распечатывать специальные полиграфические приложения к этой теме, - рассказывает Виктория, - Сейчас у нас более 30 сюжетов с разными персонажами из мультфильмов. Мы не можем сказать, какие именно мультгерои самые популярные. Два года назад были очень популярны Фиксики. В целом, девушки любят темы о принцессах, или каких-то ярких персонажах. Ребятам ближе супергеройская тематика".

За все годы работы было около двух тысяч заказов. В один день есть минимум один заказ, чаще - три-четыре. Чтобы разработать правильную концепцию праздника, у каждого клиента интересуются возрастом ребенка и гостей, пожеланиями именинника и есть ли определенные страхи и фобии у ребенка. Например, некоторые не любят соревнования, лопания воздушных шариков..

"Нам по силам организовать любой праздник, корпоратив или день рождения. На каждый заказ пишем новый сценарий, или добавляем новые конкурсы, реквизиты, анимации. Постоянных клиентов надо чем-то поражать, - отмечает Виктория, - Бывает, что дети гиперактивные в свой праздник, и их поведение может быть не такое, как раньше. Были случаи, когда мы знаем ребенка и его вкусы, но во время выступления видим, что ничего не нравится, ни на что не реагирует. Тогда начинаем импровизировать".

Автор: Предоставлено Викторией Фещенко Час работы стоит 700 гривен, с арендой аппаратуры и такси

Стоимость часа работы - 700 гривен. В эту стоимость входит индивидуальная разработка сюжета праздника, музыкальное оформление мероприятия, работа двух аниматоров, транспортные расходы в пределах Черкасс и одноразовый материал, который используют на празднике.

"Нравится проводить квест для более взрослых детей "Орел и решка". Его цель - заработать деньги, узнать как можно больше о любой стране мира, ее традициях и национальных ценностях. Возраст детей - 9-14 лет. Играют в двух командах. На игру нужно полтора-два часа. Желательно проводить на открытом пространстве или по всему кафе, - рассказывает Виктория, - Готовим локации с викторинами, испытаниями, играми на тему памятников, традиций, культуры разных стран. За правильные ответы и победы дети получают игровые деньги, за неправильные - отдают".

Работают вдвоем с мужем. Пока нет дополнительного персонала, но постоянно в поиске кандидатов.

Автор: Предоставлено Викторией Фещенко Новые клиенты обращаются по рекомендациях друзей и знакомых

"Я была с самого начала готова работать аниматором. А муж очень неожиданно вписался в эту тему, - делится Виктория, - Я и дети заболели, не могла поехать на один заказ. Расписала ему все, что за чем должно идти. Вручила в руки микрофон, реквизит и отправила работать. Ему понравилось. А потом, когда начали работать в тандеме, это оценили и люди".

Есть страница на facebook "ВиВа Праздник", где публикуют фото с мероприятий и новости. Дополнительно не занимаются продвижением.

"На каждом обучении постоянно говорят что нужно давать рекламу в интернете, раздавать брошюры, листовки. Пыталась это делать. Но сейчас понимаю, что лучше работает "сарафанное радио", - отмечает Виктория, - Кто бы ни позвонил из новых клиентов, нас им рекомендовали друзья или знакомые. Говорят, что мы работаем как для своих".

Автор: Предоставлено Викторией Фещенко Обновляют реквизит и костюмы каждые три месяца

Виктория мечтает открыть школу аниматоров, где будут преподавать актерское мастерство, детскую психологию, учить аниматоров любить свою профессию и каждый праздник проживать в образе, который выбрали заказчики..

"Хотели бы открыть свою студию, чтобы к нам приходили праздновать клиенты, и было место для хранения реквизита, - делится Виктория, - Абсолютно против батутов и лабиринтов. У нас и студии будет много пространства, чтобы дети могли свободно побегать. И чтобы зал был в распоряжении одних клиентов, именно для них работали аниматоры".

В 2014 году семья Фещенко переехали из города Ясиноватая Донецкой области. В родном городе Виктория, пока была в декрете, проводила дни рождения, свадьбы и другие праздники. Муж имеет экономическое образование, работал на железной дороге. Черкассы выбрали наугад. Город по атмосфере напомнило родной.

В столице работает уникальный детский центр крымскотатарской культуры. Несколько раз в неделю там проводят занятия крымскотатарским танцам, языку, музыке. Сейчас занимаются около 80 детей в возрасте от 4 до 12 лет. Приобщиться могут все желающие.