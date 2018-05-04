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вторник, 08 мая 2018 00:16

Семьи из Крыма объединились, чтобы учить детей
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Активистам дали помещение в 165-й киевской школе
Фото: Предоставлено Анифе Куртсеитовой
Центр посещает около 80 детей
Костюмы шьют на заказ за счет благотворительных взносов и помощи спонсоров и меценатов
"Крымская семья" выступает на фестивалях и конкурсах
Занятия проходят вечером по средам и на выходных

В столице работает уникальный детский центр крымскотатарской культуры. Детей учат национальным танцам, языку, музыке. Об этом Gazeta.ua рассказывает Анифе Куртсеитова, председатель общественной организации "Крымская семья".

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"До аннексии Крыма в Киеве было несколько крымскотатарских семей. Собирались для обучения детей традициям и танцами. Это было как хобби, - рассказывает Анифе, - Потом начали переезжать другие семьи. Стало много детей, которые попали в новые для них условия и были в очень стрессовом состоянии. Приняли решение создать организацию, чтобы объединяла семьи крымских переселенцев".

Автор: Предоставлено Анифе Куртсеитовой
  Костюмы шьют на заказ за счет благотворительных взносов и помощи спонсоров и меценатов
Костюмы шьют на заказ за счет благотворительных взносов и помощи спонсоров и меценатов

Активистам дали помещение в 165-й киевской школе. Несколько раз в неделю там проводят занятия крымскотатарским танцам, языку, музыке. Сейчас в "Крымской семье" занимаются около 80 детей в возрасте от 4 до 12 лет. Приобщиться могут все желающие.

"Два года как выступаем на различных площадках, - рассказывает Анифе, - Представляли Украину в Турции на международном фестивале. Показывали культуру Крыма, рассказывали о нашей ситуации в стране. Вместе с другими детьми писали обращение к мировым лидерам с просьбой прекратить военные действия в наших странах".

Автор: Предоставлено Анифе Куртсеитовой
  Недавно представляли Украину в Турции на международном фестивале
Недавно представляли Украину в Турции на международном фестивале

Пошить костюмы помогают спонсоры и общественные организации. Представители Турецкого агентства по сотрудничеству и координации сделали ремонт в помещении, приобрели мебель, проекторы, компьютеры, другую технику.

"Одна пара танцевальной обуви стоит около 1000 грн, а одежда еще дороже. Приходится искать спонсоров, которые бы помогали пошить костюмы, - отмечает Анифе, - Родители переселенцы, не имеют таких денег. У многих трое-четверо детей, арендуют квартиры, комнаты в общежитиях.

Автор: Предоставлено Анифе Куртсеитовой
  Занятия проходят вечером по средам и на выходных
Занятия проходят вечером по средам и на выходных

В организации работает семь преподавателей. Все молодые специалисты, переехали из Крыма.

"Зарплаты преподавателям и другие расходы покрываем с благотворительных взносов, которые платят родители. В месяц это 200 грн, для многодетных семей - 150 грн. Если разбить по количеству уроков, получается 10-12 грн за одно занятие, - делится Анифе, - Платим учителям символические деньги. Часто это волонтерская работа. Например, на каждое занятие крымскотатарского языка преподаватель печатает материал за свой счет. Не хватает учебников, других материалов".

О мероприятиях рассказывают в группе facebook "Krymska rodyna.Qırım ailesi", на акциях и через МЕДИА.

Автор: Предоставлено Анифе Куртсеитовой
  Центр посещает около 80 детей
Центр посещает около 80 детей

"Проводим акции "Рука помощи", где собираем деньги для детей политических заключенных. За четыре акции собрали более 250 000 грн, - делится Анифе, - Организовывать благотворительные мероприятия помогают родители и преподаватели".

Анифе Куртсеитова родом из Крыма. После обучения в Киеве осталась работать в столице. Вместе с мужем планировали возвращаться в родной город. Однако аннексия полуострова кардинально изменила их планы.

Для семей переселенцев и воинов АТО открыли школу полезного досуга "Улей" в Полтавской областной универсальной научной библиотеке им. И. П. Котляревского. Позже к мероприятиям присоединились местные жители.

Автор: Анна Деревянко
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