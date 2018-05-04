Семьи из Крыма объединились, чтобы учить детей

Фото: Предоставлено Анифе Куртсеитовой

В столице работает уникальный детский центр крымскотатарской культуры. Детей учат национальным танцам, языку, музыке. Об этом Gazeta.ua рассказывает Анифе Куртсеитова, председатель общественной организации "Крымская семья".

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"До аннексии Крыма в Киеве было несколько крымскотатарских семей. Собирались для обучения детей традициям и танцами. Это было как хобби, - рассказывает Анифе, - Потом начали переезжать другие семьи. Стало много детей, которые попали в новые для них условия и были в очень стрессовом состоянии. Приняли решение создать организацию, чтобы объединяла семьи крымских переселенцев".

Автор: Предоставлено Анифе Куртсеитовой Костюмы шьют на заказ за счет благотворительных взносов и помощи спонсоров и меценатов

Активистам дали помещение в 165-й киевской школе. Несколько раз в неделю там проводят занятия крымскотатарским танцам, языку, музыке. Сейчас в "Крымской семье" занимаются около 80 детей в возрасте от 4 до 12 лет. Приобщиться могут все желающие.

"Два года как выступаем на различных площадках, - рассказывает Анифе, - Представляли Украину в Турции на международном фестивале. Показывали культуру Крыма, рассказывали о нашей ситуации в стране. Вместе с другими детьми писали обращение к мировым лидерам с просьбой прекратить военные действия в наших странах".

Автор: Предоставлено Анифе Куртсеитовой Недавно представляли Украину в Турции на международном фестивале

Пошить костюмы помогают спонсоры и общественные организации. Представители Турецкого агентства по сотрудничеству и координации сделали ремонт в помещении, приобрели мебель, проекторы, компьютеры, другую технику.

"Одна пара танцевальной обуви стоит около 1000 грн, а одежда еще дороже. Приходится искать спонсоров, которые бы помогали пошить костюмы, - отмечает Анифе, - Родители переселенцы, не имеют таких денег. У многих трое-четверо детей, арендуют квартиры, комнаты в общежитиях.

Автор: Предоставлено Анифе Куртсеитовой Занятия проходят вечером по средам и на выходных

В организации работает семь преподавателей. Все молодые специалисты, переехали из Крыма.

"Зарплаты преподавателям и другие расходы покрываем с благотворительных взносов, которые платят родители. В месяц это 200 грн, для многодетных семей - 150 грн. Если разбить по количеству уроков, получается 10-12 грн за одно занятие, - делится Анифе, - Платим учителям символические деньги. Часто это волонтерская работа. Например, на каждое занятие крымскотатарского языка преподаватель печатает материал за свой счет. Не хватает учебников, других материалов".

О мероприятиях рассказывают в группе facebook "Krymska rodyna.Qırım ailesi", на акциях и через МЕДИА.

Автор: Предоставлено Анифе Куртсеитовой Центр посещает около 80 детей

"Проводим акции "Рука помощи", где собираем деньги для детей политических заключенных. За четыре акции собрали более 250 000 грн, - делится Анифе, - Организовывать благотворительные мероприятия помогают родители и преподаватели".

Анифе Куртсеитова родом из Крыма. После обучения в Киеве осталась работать в столице. Вместе с мужем планировали возвращаться в родной город. Однако аннексия полуострова кардинально изменила их планы.

Для семей переселенцев и воинов АТО открыли школу полезного досуга "Улей" в Полтавской областной универсальной научной библиотеке им. И. П. Котляревского. Позже к мероприятиям присоединились местные жители.