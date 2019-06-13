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Активисты рассказали, что сделало государство для переселенцев за 5 лет

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Активисты рассказали, что сделало государство для переселенцев за 5 лет
Мария Красненко, юрист общественной организации "Донбасс SOS" рассказала свое видение политики в отношении переселенцев

Героями проекта "Великое переселение: пять лет спустя" стали общественные деятели, активисты и волонтеры. Они говорят о достижениях и провалах "государственников", рисуют свое видение того, что сделала или проигнорировала старая и действующая власть, какие задачи и вызовы стоят перед новым руководством страны в области проблем переселенцев.

Своим видением делится в формате монолога Мария Красненко, юрист общественной организации "Донбасс SOS", пишут на ресурсы svoi.city.

Сдвиг и тенденции

- Я начну по разграничению того, о каких вопросах мы говорим. Позиция государства, положительные и отрицательные изменения следует рассматривать с точки зрения перемещенных лиц и с точки зрения жителей временно оккупированных территорий - людей, проживающих на оккупированном Донбассе и в оккупированном Крыму. Каждая из этих категорий имеет свои особенности, и исходя из этого, государству надо понимать, какую политику строить отдельно по каждой из них.

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Если смотреть на позитив, то на пятом году мы уже можем видеть положительные сдвиги и тенденции в выработке четкой позиции, стратегии по внутренне перемещенных лиц. Это разработка законодательства, программы помощи, в том числе созданные жилищные программы. Отдельный вопрос - насколько они действенны и как финансируются, насколько эффективно внедряются. Но на законодательном уровне они уже есть внедренными.

Еще из позитива за пять лет - законодательство более или менее стало регламентированным, особенно если сравнить с вызовами и отсутствием регламентации в 2014-м. Исходя из этого, можно производить реальные планы действий.

Ревизия путей поддержки и интеграции

- Надо сделать четкую ревизию имеющихся актов, поскольку определенные программы устарели, определенные действия - неэффективны, и не внедрённые по тем или иным причинам, или просто отсутствует надлежащее финансирование. Стоит помнить, что дефицит бюджета довольно существенный.

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Если переходить на позитив, то именно в этом вопросе легко играть на поддержке международного сообщества, поскольку до сих пор оно предоставляет довольно большое финансирование. Однако это не исключает необходимости ревизии позиции государства по интеграции и поддержки.

Жилищный вопрос

- Относительно темы жилья мы должны понимать, что во все годы независимости Украины это было довольно сложным и болезненным вопросом. То же касается и внутренне перемещенных лиц, желающих выезжать. Поэтому такой вопрос должен включать общие тенденции реформирования жилищной сферы.

Однако уже существующие программы, такие как "50 на 50", программы поддержки на местном уровне, кредитное финансирование от "Ощадбанка" нужно в дальнейшем поддерживать и развивать. Они внедряются постепенно, опять же, в соответствии с имеющимся финансирования. Хотя это небольшие шаги, они дают надежды на позитивные изменения.

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Другой момент касается обмена жилья, которое находится на временно оккупированных территориях. Этот вопрос неоднократно обсуждался, но продолжает оставаться сложным из-за отсутствия жилого фонда как такового. Итак, начинать надо именно с создания жилищного фонда и обдуманного и взвешенного привлечения инвесторов, в частности в контексте международной поддержки.

Что должна и может делать власть

- Надо разделять, что может делать Президент Украины, Верховная Рада, Кабинет министров или чиновники на местах, исходя из их функционала, полномочий.

Однако при любых условиях новому Президенту хочется сказать, что вопрос внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий должен быть включен в повестку дня и звучать публично - не только на уровне международного сообщества, как в случаях, когда рассматривались факты нарушения прав человека на оккупированном Донбассе и в оккупированном Крыму, но и внутренне, внутри государства. К сожалению, мы очень редко видели акцент на этой теме и в принципе на вопросах перемещения и путей решения этих проблем.

И, конечно, надо иметь четкий план внедрения тех или иных реформ и не забывать о новых выборах в парламент.

Чтобы переселенцам проголосовать на парламентских выборах, надо подать заявление о временном изменении места голосования в отдел Государственного реестра избирателей. Однако, если избирательная система останется смешанной, то избиратели, которые будут голосовать за пределами своего избирательного округа, получат только один бюллетень - для голосования по партийным спискам.

svoi.city
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