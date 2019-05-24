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вторник, 28 мая 2019 04:15

Назвали условия, при которых переселенцы смогут проголосовать на парламентских выборах

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Назвали условия, при которых переселенцы смогут проголосовать на парламентских выборах
Заявление об изменении избирательного адреса можно подать до 15 июля включительно

Чтобы переселенцам проголосовать на парламентских выборах, надо подать заявление о временном изменении места голосования в отдел Государственного реестра избирателей. Однако, если избирательная система останется смешанной, то избиратели, которые будут голосовать за пределами своего избирательного округа, получат только один бюллетень - для голосования по партийным спискам.

Об этом рассказывают в общественном холдинга "Группа влияния". Их специалисты подготовили ответы на три вопроса о голосовании переселенцев на парламентских выборах.

Могут ли внутренне перемещенные лица принять участие во внеочередных выборах парламента Украины?

Да! На период проведения очередных и внеочередных выборов народных депутатов Украины орган ведения Реестра может временно изменить место голосования избирателю на другой избирательный участок, в том числе за пределами одномандатного избирательного округа, к которому такой избиратель относится на основании сведений Реестра о его избирательном адресе.

Для этого избирателю необходимо подать заявление о временном изменении места голосования в соответствии с порядком, который прописан в Постановлении ЦИК № 893 "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса" от 13 сентября 2012 года.

Избиратели, чей избирательный адрес находится на временно неподконтрольных украинской власти территориях, могут не прилагать к заявлению об изменении места голосования документы, подтверждающие необходимость такого изменения. Нужен только паспорт с соответствующей регистрацией места жительства и собственноручно написанное заявление.

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"По сравнению с выборами президента Украины-2019 в порядке процедуры ничего пока не изменилось. Напомним, что на президентских выборах 2019 процедурой временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса воспользовалась рекордное количество избирателей – 315 725 во время первого тура и 325 604 при повторном голосовании", – отмечают общественники.

Есть ли ограничения при реализации избирательных прав переселенцев, которые изменят место голосования?

Если избирательная система останется смешанной, то избиратели, которые будут голосовать за пределами своего избирательного округа, получат только один бюллетень – для голосования по партийным спискам.

В п. 4.3. Постановления ЦИК № 893 указано, что "В случае, если избирателю на период проведения очередных и внеочередных выборов народных депутатов Украины временно изменено место голосования за пределами одномандатного избирательного округа, к которому такой избиратель относится на основании сведений Реестра" (избиратель по избирательному адресу не относится к одномандатному избирательному округу, в состав которого входит обычный избирательный участок, на который временно изменено место голосования избирателя), также в графе "Примечания" делается отметка "получает лишь бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе".

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"Это означает, что за депутатов в мажоритарных округах переселенцы, в большинстве своем, проголосовать не смогут, поскольку почти все ВПЛ относятся по своему избирательному адресу (месту регистрации проживания) к округам, которые находятся на временно оккупированной территории", – отмечают общественники.

Почему "почти все"? Потому что есть некоторые избирательные округа, часть которых находится на подконтрольной территории, а часть – на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Например, если вы проживали в городе Донецке в пределах 45 округа, а переселились в Авдеевку (это тоже 45 округ), то вы сможете проголосовать как за партийные списки, так и за депутатов-мажоритарщиков. Список округов и их границы можно посмотреть на сайте Государственного реестра избирателей.

Когда можно подать заявление о временном изменении места голосования?

Отделы ведения Государственного реестра избирателей начинают прием заявлений о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса со дня начала избирательного процесса. Избирательный процесс внеочередных выборов народных депутатов начинается со дня, следующего после дня опубликования указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины. Прием заявлений заканчивается за 5 дней до дня голосования.

"Заявление о временном изменении места голосования можно подать до 15 июля включительно.Вам необходимо просто подать заявление об изменении места голосования в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту нахождения в день выборов", – подытожили в Общественном холдинге.

В Украине окончательно определили, что внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля 2019 года. Вступил в силу соответствующий указ , 24 мая стартует избирательная кампания.

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