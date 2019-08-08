Титановый карьер строят в лесу возле села Тарасовка Володарского района на Киевщине. Месторождение будет пролегать и между соседними селами Логвин, Михайловка и Тадиевка и Щербаками и Фастовкой Белоцерковского района. Жители этих сел выступают против строительства. Добыча будет вредить экологии и истощит реку Рось, говорят. В знак протеста хотят перекрыть трассу Киев - Одесса.

- Перед выборами расклеили объявления о строительстве карьера. Под шумок. Думали, люди не заметят. Через 20 суток Министерство экологии предоставило бы предприятию разрешение на добычу руды, - говорит сельский голова Тадиевки Анатолий Тищенко, 59 лет. - Голова села Логвин Валентина Якуненко рассказала обо всем селянам, провела собрание. На него пришло больше людей, чем на выборы в Верховную Раду.

- Говорю жене, может, не будем делать ремонт? Здесь будет пустыня. Дом мы тогда не продадим. Куда нам деваться? - говорит Анатолий Иванович. - А людям, которые держат скот, что делать? Будем стоять до последнего. Общество, которое планирует строить карьер, расположено в Киеве. Владелец - в Запорожье. Основатель - в Центральной Америке. Конечно же, ему там до нашего здоровья нет никакого дела.

Площадь будущего месторождения - 10,18 кв. км. Горный комбинат займет 1015 га земли. Его строит киевская фирма "Рутил-Ильментова компания". - Подобные шахты выбрасывают большое количество пыли. Там используют "шагающий" 400-тонный экскаватор. В радиусе 50 километров в год оседает более 20 сантиметров пыли. Для добычи тонны руды нужно 12 тонн воды, - говорит Вадим Харута, 38 лет, депутат Фурсовской объединенной территориальной общины. - Воду планируют брать из реки Рось. В технологическом процессе применяют серную кислоту. Есть риск уничтожения реки и экологии региона.

Заявления селян о вырубке лесов на месте строительства карьера на предприятии называют ложными.

- Предприятие не будет влиять на экологию края, - говорят владельцы месторождения. - не будут использоваться химические вещества. Единственный источник выбросов - двигатели карьерной техники. Их вред подобен автомобильному движению на межпоселковых дорогах. Для работы карьера действительно необходима вода. Но по плану предприятие будет использовать ее в замкнутом цикле. Для этого возведем специальное водохранилище. Сбросов сточных вод в реку не будет.

В Министерстве экологии обещают после 15 августа опубликовать оценку воздействия на окружающую среду от будущего карьера.