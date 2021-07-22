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четверг, 22 июля 2021 10:25

Заказчиков убийства Павла Шеремета до сих пор не нашли

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Пять лет прошло со дня убийства Павла Шеремета. Журналист, исполнительный директор портала "Украинская правда" погиб в центре Киева 20 июля. Авто, на котором ехал на работу, взорвали. Ему было 44 года.

Самодельное взрывное устройство мощностью 600 г в тротиловом эквиваленте закрепили на днище машины под водительским сиденьем, установили эксперты.

Имена подозреваемых в организации и убийстве Шеремета назвали 12 декабря 2019-го на брифинге с участием президента Владимира Зеленского, тогдашних генерального прокурора Руслана Рябошапки и министра внутренних дел Арсена Авакова.


Это - военный Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Общественность негодовала: задержали случайных людей, пренебрегли презумпцией невиновности. Дело называли шитым белыми нитками, политическим давлением на волонтеров.

Антоненко освободили под домашний арест в апреле этого года после 505 дней в следственном изоляторе. Кузьменко отпустили под домашний арест в августе прошлого года, она провела более семи месяцев в тюрьме. Дугарь с самого начала держали под ночным домашним арестом, а в прошлом году суд снял с нее электронный браслет. Все трое отрицают причастность к убийству. С 2020 года этим делом занимается суд.

- Из 26 томов рассматривают 18-й. В первых говорится о том, что Павел Шеремет был убит. Этого никто не отрицает, - рассказывает в одном из интервью Юлия Кузьменко. - А вот с доказательствами по нас происходят странные вещи. Один том посвящен обзору моей страницы в соцсети. Еще один - обзор страницы Андрея, и еще один - обзор страницы Яны.

Дело в отношении организаторов, заказчиков и исполнителей выделили в отдельное в июне прошлого года. Его до сих пор расследуют.

В министерстве не хотят комментировать дело

В годовщину смерти на месте гибели Шеремета на пересечении ул. Ивана Франко и Богдана Хмельницкого собрались несколько десятков человек. Пришли с цветами к памятнику, установленному год тому назад. К нему прикреплен фотопортрет погибшего с надписью "Политическое дело Павла Шеремета".

- Надеюсь, вскоре смогу поговорить с новым министром внутренних дел Денисом Монастырским. Мы хотели встретиться накануне, но в министерстве не хотят комментировать дело. Считают, что это повлияет на решение суда, - говорит главный редактор "Украинской правды" 34-летняя Севгиль Мусаева.

Вечером активисты собрались у здания Министерства внутренних дел. Требовали найти заказчиков и настоящих убийц Павла Шеремета.

Автор: Анна БОВА
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