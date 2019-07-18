За насилие над детьми хотят наказывать химической кастрацией

 
Ексклюзивы
1/5
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 36
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 747
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2160
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 693
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1017
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 747
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 756
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1485
Фото
Все фото
6
5
3
3
3
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Двух студенток нашли убитыми
Двух студенток нашли убитыми
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 756
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1854
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 963
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2628
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 216
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 07:50

За насилие над детьми хотят наказывать химической кастрацией

  Комментировать
 

11 июля Верховная Рада приняла законопроект №6449 о противодействии сексуальному насилию над детьми. Он предусматривает открытый реестр и принудительную химическую кастрацию лиц, совершивших преступление сексуального характера к несовершеннолетним. Эксперты говорят, закон нарушает Конституцию и международные нормы и может навредить жертвам насилия.

- Количество преступлений против детей ежегодно увеличивается. Думаю, это связано с легким доступом к порносайтам и страницам, пропагандирующим насилие. Поэтому потребность усилить наказание обидчикам назревала давно, - говорит бывший руководитель пенитенциарной службы, адвокат 45-летний Сергей Старенький.

Каковы главные преимущества этого законопроекта?

- Увеличили наказание за изнасилование несовершеннолетних до 15 лет. Ранее было 12. За развратные действия в отношении детей предлагают на 5 лет сажать в тюрьму вместо условного срока.

В чем основные риски?

- Открытые реестры могут навредить жертвам насилия. Поскольку почти 90 процентов таких преступлений происходят в семьях. И чтобы не выносить проблему в целом, люди перестают заявлять в полицию.

Как противодействовать этому?

- Помогать должны люди, которые касаются таких семей. Например, педагоги. Это первичное звено, которое должно наблюдать и реагировать. Школьный психолог. Но он не может без разрешения родителей работать с ребенком. И они его вряд ли дадут, зная, что ребенок подвергался насилию.

Среди опасностей закона называют и принудительную химическую кастрацию для всех, кто совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

- Из общего числа всех насильников лишь 2-4 процента являются больными педофилией. Это психиатрическая болезнь. Поэтому применять ко всем химическую кастрацию - неуместное и вообще противоправное действие по нашему законодательству. Например, человек распространяет наркотики. Мы же не лечим его от наркомании. А сажаем в тюрьму. Так же и в этом случае, мы не можем лечить здоровых людей. Сомневаюсь, что суды будут выносить такие решения. Ибо кто их будет выполнять? Медики могут лечить только больных. Пенитенциарная служба тоже не будет, потому что нужно иметь медицинские навыки. Это популизм, который не проживет долго. Если предположить, что президент подпишет этот законопроект, и он таки вступит в силу, то эту норму отменит Конституционный суд или Украину завалят исками из Европейского суда по правам человека.

Отсутствие альтернативы между осуждением и кастрацией - насколько оправданна мера? Ведь, если человек отбывает наказание в тюрьме, зачем применять для него химическую кастрацию?

- Неоправданна абсолютно. Если человек болен, то ему должны провести химическую кастрацию. И в тюрьме держать нет смысла. Просто потребует надзора соответствующих служб. В противном случае, человек должен иметь выбор. К примеру, отбыв половину или две трети срока наказания - добровольно соглашаться на эту процедуру взамен на освобождение.

Готова ли Украина к применению на практике этого закона? Ведь учитывая историю серийного насильника и убийцы Сергея Ткача, за преступления которого за решетку попали 10 человек, не рискуем, что могут страдать невинные люди?

- Готова, но не в таком виде, за который проголосовали депутаты. Он не будет работать на практике. Должны начинать с профилактики. Повышение степени наказания не приводит к уменьшению количества преступлений. Только неотвратимость наказания заставит задуматься.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За насилие над детьми хотят наказывать химической кастрацией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Велогонку виграв сажотрус

Астрофизик, создавший гитару из камина и пуговиц

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 259242
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 31726
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 30996
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 20478
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 17235
Скандалы
От убийцы 11-летней девочки отказалась семья
От убийцы 11-летней девочки отказалась семья Просмотров: 2763
Побороть больному зависимость нереально
Побороть больному зависимость нереально Просмотров: 18
Нацгвардейца Виталия Маркива осудили на 24 года
Нацгвардейца Виталия Маркива осудили на 24 года Просмотров: 234
Ольгу Бунину с сыновьями нашли мертвыми в квартире
Ольгу Бунину с сыновьями нашли мертвыми в квартире Просмотров: 1566
Скрутили с машины номера, забрали видеорегистратор
Скрутили с машины номера, забрали видеорегистратор Просмотров: 1881
Больше всего комментируют
11
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
7
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
7
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
Голосов: 149
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua