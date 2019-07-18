За насилие над детьми хотят наказывать химической кастрацией

11 июля Верховная Рада приняла законопроект №6449 о противодействии сексуальному насилию над детьми. Он предусматривает открытый реестр и принудительную химическую кастрацию лиц, совершивших преступление сексуального характера к несовершеннолетним. Эксперты говорят, закон нарушает Конституцию и международные нормы и может навредить жертвам насилия.

- Количество преступлений против детей ежегодно увеличивается. Думаю, это связано с легким доступом к порносайтам и страницам, пропагандирующим насилие. Поэтому потребность усилить наказание обидчикам назревала давно, - говорит бывший руководитель пенитенциарной службы, адвокат 45-летний Сергей Старенький.

Каковы главные преимущества этого законопроекта?

- Увеличили наказание за изнасилование несовершеннолетних до 15 лет. Ранее было 12. За развратные действия в отношении детей предлагают на 5 лет сажать в тюрьму вместо условного срока.

В чем основные риски?

- Открытые реестры могут навредить жертвам насилия. Поскольку почти 90 процентов таких преступлений происходят в семьях. И чтобы не выносить проблему в целом, люди перестают заявлять в полицию.

Как противодействовать этому?

- Помогать должны люди, которые касаются таких семей. Например, педагоги. Это первичное звено, которое должно наблюдать и реагировать. Школьный психолог. Но он не может без разрешения родителей работать с ребенком. И они его вряд ли дадут, зная, что ребенок подвергался насилию.

Среди опасностей закона называют и принудительную химическую кастрацию для всех, кто совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

- Из общего числа всех насильников лишь 2-4 процента являются больными педофилией. Это психиатрическая болезнь. Поэтому применять ко всем химическую кастрацию - неуместное и вообще противоправное действие по нашему законодательству. Например, человек распространяет наркотики. Мы же не лечим его от наркомании. А сажаем в тюрьму. Так же и в этом случае, мы не можем лечить здоровых людей. Сомневаюсь, что суды будут выносить такие решения. Ибо кто их будет выполнять? Медики могут лечить только больных. Пенитенциарная служба тоже не будет, потому что нужно иметь медицинские навыки. Это популизм, который не проживет долго. Если предположить, что президент подпишет этот законопроект, и он таки вступит в силу, то эту норму отменит Конституционный суд или Украину завалят исками из Европейского суда по правам человека.

Отсутствие альтернативы между осуждением и кастрацией - насколько оправданна мера? Ведь, если человек отбывает наказание в тюрьме, зачем применять для него химическую кастрацию?

- Неоправданна абсолютно. Если человек болен, то ему должны провести химическую кастрацию. И в тюрьме держать нет смысла. Просто потребует надзора соответствующих служб. В противном случае, человек должен иметь выбор. К примеру, отбыв половину или две трети срока наказания - добровольно соглашаться на эту процедуру взамен на освобождение.

Готова ли Украина к применению на практике этого закона? Ведь учитывая историю серийного насильника и убийцы Сергея Ткача, за преступления которого за решетку попали 10 человек, не рискуем, что могут страдать невинные люди?

- Готова, но не в таком виде, за который проголосовали депутаты. Он не будет работать на практике. Должны начинать с профилактики. Повышение степени наказания не приводит к уменьшению количества преступлений. Только неотвратимость наказания заставит задуматься.