Владислав Юзвик застрелился из-за 25 тысяч гривен долга

В селе Свердликово Новоархангельского района Кировоградской области застрелился 25-летний Владислав Юзвик. У него было пять кредитов на общую сумму 25 тыс. грн. Перед смертью записал видео. В нем рассказывает о знакомом, который якобы заставлял брать займы.

"Я уже неделю не сплю. Не могу ничего нормально воспринимать. Едет крыша. Связывайтесь с Дигтярём. Это все из-за него. Он более трех месяцев не возвращает мне деньги. Выманил более 20 тысяч. С каждым разом все больше и больше требует. От безысходности одалживал ему. Потому что грозился не отдать предыдущий долг", - рассказывает Юзвик в предсмертной записи.

Мужчина 12 апреля вернулся со срочной службы. Покончить с собой готовился заранее. Смастерил самодельную винтовку. Во дворе перед домом родителей выстрелил себе в голову вечером 18 апреля.

"Я совершил суицид из собственноручно сделанного ружья, о котором никто не знал", - написал в предсмертной записке Владислав. Опубликовал в инстаграме. Просил неравнодушных помочь финансово его родителям.

После возвращения из армии Владислав часто брал у родителей деньги.

- Ничего не знаю о том мужчине, которого сын упоминает в видео. Для чего ему нужны были деньги - тоже понятия не имею, - рыдает мать Олеся Юзвик, 53 года. - Когда Владик пришел из армии, видели, что из-за чего-то переживает. Брал деньги то у папы, то у меня. Не сказал для чего. Объяснил, что должен кому-то пересылать. Но я до конца не все поняла. Последний раз он у меня попросил 2,5 тысячи гривен. Поехал в Торговицу (соседнее село. - ГПУ). А когда вернулся, то сделал такое с собой.

Во время самоубийства родные были дома.

- Жена выбежала во двор, а он уже все, - плачет отец Андрей Юзвик, 54 года. - Дыру себе в голове сделал. Было очень много крови.

Во время разговора с родителями на телефон погибшего сына звонят из банка. Просят передать трубку Владиславу.

- Его уже нет, - говорит оператору отец. - Он вчера застрелился. Нет уже у меня сына.

В селе о семье отзываются положительно.

- Парень был порядочным человеком, - говорит староста села Свердликово Василий Бовкун, 50 лет. - Это шок для всех. У семьи не было материальных проблем. Мать занимается домашним хозяйством. Отец ездит на заработки.

Полиция возбудила уголовное дело о доведении до самоубийства. Мужчину, на которого указал погибший, ищут.

Владислава Юзвика похоронили 20 апреля.