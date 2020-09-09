Владимиру Балуху переломали кости

В Киеве избили крымского активиста и бывшего политзаключенного Кремля 49-летнего Владимира Балуха. Его нашла прохожая в Гидропарке днем 8 сентября.

- У Владимира черепно-мозговая травма. Сломаны ключица и рука. Ему сделали операцию на голове и перевели в реанимацию. Состояние тяжелое, - говорит народный депутат Ирина Геращенко, 49 лет. - Сколько он был без сознания после зверского избиения — неизвестно. В больницу привезли в полдень.

Владимира Балуха незаконно посадили в Крыму в 2016-м за проукраинскую позицию. Приговорили к трем годам и семи месяцам колонии общего режима. 7 сентября 2019-го его освободили во время обмена пленными между Украиной и Россией в формате "35 на 35". Полиция создала следственную группу, которая будет вести дело об избиении. Ищут и опрашивают свидетелей.

- Накануне политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом сидела русскоязычная компания. Владимир сделал замечание. Похоже, эти люди могли потом его отследить. Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза (бывшего политзаключенного. - ГПУ), - добавляет Геращенко.

В полиции никаких версий не озвучивают. Не исключают, что конфликт мог быть бытовой, ради воровства, или же связан с политикой. Идет следствие.