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вторник, 12 ноября 2019 07:40

Ветеранов войны подозревают в заказных убийствах

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6 ноября в Киеве арестовали 40-летнюю Инну Грищенко. Ее с мужем 41-летним Владиславом подозревают в покушении на убийство.

Инна и Владислав — киевляне, добровольцы, бывшие бойцы "Правого сектора". Воевали в 2014-2016 годах.

Женщина до войны работала в следственном изоляторе и колонии города Буча под Киевом. Имеет дочь от предыдущего брака. На войне имела позывной "Пума". Вернувшись с Донбасса, была соучредителем ветеранского ресторана "Патриот" во Львове, работала в столичном заведении "Пицца Ветерано". Имеет собственный ресторан в "Парке Муромец" в Деснянском районе Киева.

Владислава до войны судили семь раз — за мошенничество, вымогательство, хулиганство, избиение, грабеж и кражу. Последний раз вышел из тюрьмы в конце 2013-го. В добровольческом корпусе занимался разведкой, возглавлял взвод, участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Позже заключил контракт с ВСУ как сапер 95-й десантно-штурмовой бригады.

24 сентября Владислава Грищенко задержали. Следователи считают, что он с побратимом 38-летним Иваном Вакуленко пытался убить предпринимателя 61-летнего Михаила Чекурака из города Косов Ивано-Франковской области. Мол, на заказ сделали взрывчатку, 13 июля прошлого года прикрепили ее к машине. Устройство не сработало.

— В деле много нестыковок, — рассказывает 34-летний Назар Приходько, товарищ Инны Грищенко. — Обвиняют, что взрывчатку прикрепили к колесу. Она должна была сдетонировать, как только авто тронется. Но что-то пошло не так. Тот предприниматель куда-то уехал, а когда вернулся — нашел ее во дворе. Подумал, что была под машиной. Заказчика не установили. Вопрос, был ли он вообще. Есть путаница с количеством страниц в деле. У судей их 148, у адвокатов Инны — 146.

- Когда Влада арестовали, Инна пыталась вытащить мужа из изолятора. Его перевезли в Ивано-Франковск якобы для следственных действий. В постановлении в отношении него об Инне как сообщнице речь не шла. Теперь по делу, кроме нее, появился еще Дмитрий Терещенко — помощник владельца "Пицца Ветерано", — добавляет Приходько. - Инну взяли 5 ноября. Перед этим проводили масштабные обыски, в том числе и в пиццерии, где работала три года тому назад. Перерыли квартиру ее родителей, где не живет более 10 лет. Арест связан с ее активностью. Убрали, чтобы не вытаскивала Влада. Еще это рычаг воздействия на него: не признается — пойдет в тюрьму с женой.

Следователи проверяют причастность Грищенко и Ивана Вакуленко к убийству журналиста Павла Шеремета, по неофициальной информации. Его авто взорвали 20 июля 2016 года в Киеве. Взрывчатку закладывал мужчина ростом 168-175 см с напарницей, ниже на 5 см.

— Инна и Влад — тоже мужчина и женщина. Только этим похожи на убийц. Других доказательств нет, — добавляет Назар Приходько. — Инна рассказывала, что по этому делу должны были допросить Вакуленко. Уже повестку вручили. Однако накануне допроса его нашли застреленным в квартире сестры. Официальная версия — самоубийство.

С Инной до ее задержания общались журналисты издания "Инсайдер". Предполагала, что ей и мужу будут "шить" дело Шеремета, ее тоже задержат.

- Мой муж-бывший сапер, правосек и ветеран, с семью довоенными судимостями, уже подозревается в деле о подготовке взрыва в Косово. Он же идеальный вариант, — говорила Инна.

Адвокат Инны Грищенко Маси Найем отрицает причастность супругов к делу Шеремета.

"Павла убили три года тому назад. Взрывчатка была на дистанционном управлении. Кто-то предположил, что арест Инны связан с убийством Павла. Но в материалах производства этого нет, — написал адвокат в "Фейсбуке". — Речь идет об эпизоде в Косово, где несколько человек заложили взрывчатку под авто. Скоро узнаем много нового об искрометной эффективности полиции. Будет глупо, если кто-то решит снова сделать людей идиотами, чтобы быстро сшить обвинительный акт. Мы уже были свидетелями "обоснованного подозрения" Новикову в расследовании убийства Кати Гандзюк (первый подозреваемый в нападении на Екатерину — Николай Новиков. Доказательств против него следствие не имело, однако посадили под арест. После давления общественности мужчину освободили из-под стражи. Дело закрыли. — ГПУ)".

О нарушениях в деле Инны Грищенко говорит и ее подруга Дана Ника.

— Подозрение вручали без присутствия и уведомления адвоката. Когда Инну увезли на допрос, никому из родственников не сообщили, что дома осталась ее дочь, — рассказывает. — На заседании обвинение базировалось на предположениях. Адвокаты готовят апелляцию, а тем временем на Влада давят задержанием жены. Он не признает свою вину, доказательств против него нет. А сейчас могут манипулировать: "Или все берешь на себя, или закроем обоих".

Автор: Анна БОВА
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