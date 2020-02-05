Юлию Кузьменко будут держать в изоляторе до апреля

Подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета 40-летней Юлии Кузьменко продлили меру пресечения — содержание под стражей до 3 апреля. Такое решение вынес Печерский райсуд Киева 4 февраля.

В тот же день пересматривали меры пресечения другим подозреваемым по делу — ветерану АТО и музыканту 41-летнему Андрею Антоненко и военной медсестре 26-летней Яне Дугарь. Председательствовал в обоих разбирательствах судья Виталий Писанец. Прокуратура просила оставить подозреваемых под стражей и ночным арестом соответственно. Однако защита обоих заявила отвод судье. Имеют сомнения в его беспристрастности, объяснили. На момент, когда номер готовился к печати, решение о мерах еще не приняли.

Антоненко, по версии следствия, был организатором группы по ликвидации Шеремета. Дугарь проводила разведку недалеко от места убийства, а Кузьменко привела в действие взрывчатку под автомобилем журналиста в июле 2016 года.

Накануне судебного заседания заместитель генерального прокурора продлил досудебное расследование в уголовном производстве до четырех месяцев.

— Выдвинутые стороной защиты доводы требуют дополнительного времени для проверки. Также необходимо провести ряд экспертиз, допросов для установления обстоятельств преступления, — говорит прокурор по делу Сергей Зузак. — Решение о направлении обвинительного акта в суд или о прекращении производства принимать рано.

Генпрокурор 43-летний Руслан Рябошапка заявил, что нужны дополнительные доказательства для передачи в суд дела. Собранных — недостаточно, говорит.

Против продления сроков досудебного следствия подавал ходатайство Влад Добош, адвокат Кузьменко. Поскольку следователь не обосновал необходимости в этом. Однако защитнику отказали.

— У следствия было достаточно доказательств для объявления подозрения. Но не для оглашения обвинительного приговора. Поэтому продление сроков досудебного следствия — это нормально, — рассказывает адвокат Сергей Старенький, 46 лет. — Есть такие экспертизы, которые невозможно провести быстро. Могут длиться по несколько месяцев. Дело пристально отслеживается общественностью. Задача следствия — найти все доказательства виновности или невиновности подозреваемых. А также возможную причастность других лиц.