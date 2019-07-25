У Наталии Ачкан отобрали квартиру за 15 тысяч гривен долга

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 315
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 378
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3240
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5446
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 765
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3402
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1846
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1899
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6480
Фото
Все фото
4
6
5
3
3
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3240
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 927
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2457
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1143
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 324
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 07:45

У Наталии Ачкан отобрали квартиру за 15 тысяч гривен долга

  Комментировать
 

— Меня схватили под руки прямо в уборной. Босую в одной пижаме выкинули на улицу. А потом спустили папку с документами. Сказали: теперь доскажи, что ты не сама вышла и жилье отдала, — плачет киевлянка 31-летняя Наталия Ачкан.

В начале июля ее с мужем 24-летним Артемом Никифоровым двое неизвестных выставили из собственной квартиры №240 на ул. Гмыри, 12Б. Объяснили: женщина задолжала кредитному союзу "ЗаРаз".

Ссуду в 120 тыс. грн на два года под залог квартиры брала на дорогое лечение в июле прошлого года. Пять месяцев по 5 тыс. грн платила исправно. Следующие три — не могла из-за проблем со здоровьем. За просрочку платежа женщине выставили штраф втрое больше самой ссуды — 360 тыс. Пока подавала в суд, ее квартиру продали.

— Дверь открывал я, — говорит Артем. — Стояли двое мужчин. Один заявил, что он от новых владельцев, показал документы. Другой сбоку был. Вырвал двери из рук и вытолкал из квартиры. Потом взялись за Наталью. Наши вещи выбросили.

Однокомнатную на 36,6 "квадрата" в новостройке Наталия Ачкан приобрела в 2017-м за $35 тыс. (в настоящее время — около 903 тыс. грн. — ГПУ). Деньги на нее откладывала восемь лет. Работала на разных работах в Украине, год в Лондоне няней.

— Когда Наташа подписывала договор в кредитном союзе, у нее забрали все документы на квартиру и технический паспорт. В деталях она не разобралась — из-за проблем со здоровьем мало что понимала, — рассказывает Артем Никифоров. — Пока платила, все было нормально. Как только появилась просрочка, к нам пришел адвокат из кредитного союза. Сообщил о том безумном штрафе. Говорил, чтобы оплатили на протяжении 10 дней. Если денег не хватает, предлагал перекредитоваться у них или какого-либо другого банка. Или же продать квартиру, оплатить долг и купить что-то проще. Но мы решили обращаться в суд. Рассмотрение дела назначили на 28 июля.

Квартиру Наталии купила 33-летняя Людмила Борисенко. Сделала это через два дня, после того как стала известна дата суда. Отдала за нее $13, 5 тыс. (около 350 тыс. грн. — ГПУ).

— Уверен, это подставной покупатель. Оформила поручение, что кроме нее в квартире могут жить еще шесть или восемь людей, — говорит Артем Никифоров. — Замки в дверях заменили, поставили сигнализацию. Мы вызывали адвокатов, патрульную полицию. Те — следственно-оперативную группу. Но ничего не помогло. Полицейские написали протокол и уехали. Теперь в квартире Натали периодически ночуют какие-то люди. Пользуются всей нашей мебелью и техникой. Двери никому не открывают.

Недавно Наталия Ачкан узнала, что ее выписали из квартиры. При том, что соответствующего штампа в паспорте она не имеет. Новым местом прописки в реестре отмечено село в Сумской области, где женщина никогда не была. В настоящее время Наталия и Артем живут у товарища. Квартиру настроены возвращать через суд.

— После того, как лишилась жилья, говорить и ходить не могла, — вспоминает женщина. — Все время плакала. Артем по несколько раз на день вызывал "скорую". Меня пичкали медикаментами. Теперь будто отлегло, вышла на работу. Решила бороться. Написала заявление в полицию.

Представитель новой владелицы Александр Гайда уверяет: документы в порядке. Квартиру купили по рыночной цене.

— За любое нарушение условий договора банк, кредитный союз, вообще любое финансовое учреждение имеет право продать залоговое имущество в счет погашения долга, — говорит Александр Гайда. — А с теми проблемами, которые сейчас создают предыдущие владельцы, хорошо, что квартиру купили за такие деньги.

Шансы вернуть жилье законной владелице есть. Нужно обращаться в суд, говорит адвокат Антон Зубков, 43 года.

— Квартиру переоформили без суда через нотариуса. Но продавать ее без ведома владельца не имели права. Нотариус обязан был уведомить должницу и убедиться, что по данному жилью не ведутся судебные споры, — говорит Зубков. — В суде нужно обжаловать нотариальное действие.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Наталии Ачкан отобрали квартиру за 15 тысяч гривен долга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Автомобильная гонка продолжалась шесть месяцев

Самое читаемое
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 49258
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 38246
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 25256
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 19710
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 18488
Скандалы
Самодельная взрывчатка убила двоих детей
Самодельная взрывчатка убила двоих детей Просмотров: 63
"Девочкам не хотели говорить, что их мать умерла"
"Девочкам не хотели говорить, что их мать умерла" Просмотров: 54
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
4
 Просмотров: 3807
Воспитательница заявила, что не отдаст ребенка
Воспитательница заявила, что не отдаст ребенка Просмотров: 774
В убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова есть новые подозреваемые
В убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова есть новые подозреваемые Просмотров: 45
Больше всего комментируют
7
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
2
Если Донбасс получит особый статус, его будет ненавидеть вся страна
Голосов: 1709
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua