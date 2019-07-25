У Наталии Ачкан отобрали квартиру за 15 тысяч гривен долга

— Меня схватили под руки прямо в уборной. Босую в одной пижаме выкинули на улицу. А потом спустили папку с документами. Сказали: теперь доскажи, что ты не сама вышла и жилье отдала, — плачет киевлянка 31-летняя Наталия Ачкан.

В начале июля ее с мужем 24-летним Артемом Никифоровым двое неизвестных выставили из собственной квартиры №240 на ул. Гмыри, 12Б. Объяснили: женщина задолжала кредитному союзу "ЗаРаз".

Ссуду в 120 тыс. грн на два года под залог квартиры брала на дорогое лечение в июле прошлого года. Пять месяцев по 5 тыс. грн платила исправно. Следующие три — не могла из-за проблем со здоровьем. За просрочку платежа женщине выставили штраф втрое больше самой ссуды — 360 тыс. Пока подавала в суд, ее квартиру продали.

— Дверь открывал я, — говорит Артем. — Стояли двое мужчин. Один заявил, что он от новых владельцев, показал документы. Другой сбоку был. Вырвал двери из рук и вытолкал из квартиры. Потом взялись за Наталью. Наши вещи выбросили.

Однокомнатную на 36,6 "квадрата" в новостройке Наталия Ачкан приобрела в 2017-м за $35 тыс. (в настоящее время — около 903 тыс. грн. — ГПУ). Деньги на нее откладывала восемь лет. Работала на разных работах в Украине, год в Лондоне няней.

— Когда Наташа подписывала договор в кредитном союзе, у нее забрали все документы на квартиру и технический паспорт. В деталях она не разобралась — из-за проблем со здоровьем мало что понимала, — рассказывает Артем Никифоров. — Пока платила, все было нормально. Как только появилась просрочка, к нам пришел адвокат из кредитного союза. Сообщил о том безумном штрафе. Говорил, чтобы оплатили на протяжении 10 дней. Если денег не хватает, предлагал перекредитоваться у них или какого-либо другого банка. Или же продать квартиру, оплатить долг и купить что-то проще. Но мы решили обращаться в суд. Рассмотрение дела назначили на 28 июля.

Квартиру Наталии купила 33-летняя Людмила Борисенко. Сделала это через два дня, после того как стала известна дата суда. Отдала за нее $13, 5 тыс. (около 350 тыс. грн. — ГПУ).

— Уверен, это подставной покупатель. Оформила поручение, что кроме нее в квартире могут жить еще шесть или восемь людей, — говорит Артем Никифоров. — Замки в дверях заменили, поставили сигнализацию. Мы вызывали адвокатов, патрульную полицию. Те — следственно-оперативную группу. Но ничего не помогло. Полицейские написали протокол и уехали. Теперь в квартире Натали периодически ночуют какие-то люди. Пользуются всей нашей мебелью и техникой. Двери никому не открывают.

Недавно Наталия Ачкан узнала, что ее выписали из квартиры. При том, что соответствующего штампа в паспорте она не имеет. Новым местом прописки в реестре отмечено село в Сумской области, где женщина никогда не была. В настоящее время Наталия и Артем живут у товарища. Квартиру настроены возвращать через суд.

— После того, как лишилась жилья, говорить и ходить не могла, — вспоминает женщина. — Все время плакала. Артем по несколько раз на день вызывал "скорую". Меня пичкали медикаментами. Теперь будто отлегло, вышла на работу. Решила бороться. Написала заявление в полицию.

Представитель новой владелицы Александр Гайда уверяет: документы в порядке. Квартиру купили по рыночной цене.

— За любое нарушение условий договора банк, кредитный союз, вообще любое финансовое учреждение имеет право продать залоговое имущество в счет погашения долга, — говорит Александр Гайда. — А с теми проблемами, которые сейчас создают предыдущие владельцы, хорошо, что квартиру купили за такие деньги.

Шансы вернуть жилье законной владелице есть. Нужно обращаться в суд, говорит адвокат Антон Зубков, 43 года.

— Квартиру переоформили без суда через нотариуса. Но продавать ее без ведома владельца не имели права. Нотариус обязан был уведомить должницу и убедиться, что по данному жилью не ведутся судебные споры, — говорит Зубков. — В суде нужно обжаловать нотариальное действие.